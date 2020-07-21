从 ARM 中剥离，索价 10 亿美元！软银聘请高盛帮其出售 Treasure Data

北京时间 7 月 21 日早间消息，据外媒报道，知情人士透露，软银集团聘请高盛（Goldman Sachs）以约 10 亿美元的价格出售其数据和设备管理部门 Treasure Data。

本月早些时候软银表示将把业务从芯片制造公司 Arm Ltd. 中剥离。作为 Arm 的一部分，虽然 Treasure Data 业务有所增长，但它需要一定程度的投资，这限制了 Arm 把钱花在自身增长计划上的能力。

10 亿美元的出售价格比 Arm 在 2018 年为 Treasure Data 支付的价格高出约 66%。据不愿透露姓名的知情人士表示，软银认为这一价格是可以实现的。软银的计划也可能会发生改变，可能仍决定保留该资产。

由亿万富翁创始人孙正义领导的软银集团在缩减对 WeWork 和优步（Uber）等公司的投资后，5 月份营收亏损创纪录。3 月份软银股票骤降，但在股票回购和在其他赌注中获利后，软银股票又急剧反弹。上个月这家日本集团卖掉美国移动运营商 T-Mobile 的股份后筹得至少 148 亿美元，作为出售资产和清偿债务的 420 亿美元的一部分。

Treasure Data 以大约 6 亿美元的价格被收购，并被整合到 Arm 中，旨在试图加快 “物联网”技术的采用。更多设备正在连接到网络，以此收集和分析数据。当时的计划是这些小工具将基于 Arm 芯片，而 Treasure Data 出售软件来帮助公司连接和管理新的硬件。在公司网站上列出的客户包括株式会社（Subaru Corp.）等。