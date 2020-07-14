软银为 ARM 探索若干选项，包括出售和公开上市

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7 月 14 日消息，据报道，软银集团为旗下英国芯片设计公司 ARM 探索若干选项，包括全部或部分出售以及公开上市。ARM 在 2016 年以 320 亿美元被软银收购。
知情人士表示，这项由高盛建议进行的审查尚处于初期阶段。目前尚不清楚金融或行业参与者对 ARM 会有多大兴趣，软银最终可能会选择不采取任何行动。
软银创始人孙正义去年就曾表示，他希望在五年内让 ARM 重新上市。
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