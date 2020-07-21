乐视网退市！半个娱乐圈和 28 万股民因贾跃亭梦想窒息

7 月 21 日上午消息，7 月 21 日，据中新网报道，进入 A 股市场 10 年的乐视网，终于迎来了黯淡的退场。7 月 21 日起乐视网终止上市交易，20 日成乐视网最后一个交易日，最终股价收报 0.18 元，总市值 7.18 亿元，较高峰时的 1700 亿元市值蒸发 99% 以上。



天眼查数据显示，乐视网的关联公司为乐视网信息技术（北京）股份有限公司，该公司成立于 2004 年 11 月，注册资本约 39.9 亿人民币，法定代表人为刘延峰，公司经营范围包括制作，发行动画片、专题片、电视综艺，从事互联网文化活动等。天眼查十大股东信息显示，贾跃亭为第一大股东，持股 23.07%。

央视财经的报道指出，2010 年 8 月 12 日，乐视网在创业板上市，成为 A 股首家视频概念的公司。2011 年，乐视影业成立，2012 年，乐视致新成立。2014 年，乐视云、乐视体育、乐视移动、乐视汽车相继成立。2015 年 5 月 12 日，乐视网股价达到 179.03 元的历史高点，市值突破 1700 亿。2016 年 10 月，乐视体系资金链危机爆发，股价开始一路下跌，2017 年 1 月，乐视网引入多家战略投资者，融创成为第二大股东。

天眼查数据显示，2017 年 8 月，乐视网信息技术（北京）股份有限公司发生工商变更，贾跃亭退出董事长，由孙宏斌接任。2018 年 11 月，孙宏斌退出董事长。

据央视财经，2019 年 4 月 26 日，乐视网发布 2018 年年报，净资产为负，触发暂停上市情形，股票停牌，股价收报 1.69 元，市值仅剩 67 亿元。2019 年 5 月 13 日，乐视网被深交所宣布暂停上市。2020 年 5 月 14 日，深交所宣布乐视网股票终止上市。2020 年 6 月 5 日，乐视网进入退市整理期，在 30 个交易日后，公司股票将被摘牌。

天眼查风险信息显示，目前，乐视网信息技术（北京）股份有限公司有多条风险信息，包括被执行人、失信被执行人、限制消费令等。

中新网的报道指出，在被贾跃亭收割的名单上，还有数十位娱乐界明星。天眼查信息显示，乐视影业（北京）有限公司的股东，包括了张艺谋、郭敬明、孙红雷、李小璐、黄晓明等。此外，刘涛持股 70% 的霍尔果斯伊恩股权投资管理合伙企业（有限合伙），持有乐视体育文化产业发展（北京）有限公司 0.23% 的股权。

据中新网报道，乐视网退市，损失最惨重的是刘涛，她不仅在乐视影业投资 1000 万元，还在乐视体育中投资 5000 万元，总共 6000 万元或都化为泡影。