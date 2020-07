IT之家 7 月 8 日消息 据搜狐财经消息,甘薇因不履行法律文书确定的义务,已被上海法院限制出境。法院文书显示,限制甘薇出境的申请人系招商银行上海川北支行,涉及执行金额 5.3 亿元。

裁判文书显示,招商银行川北支行与甘薇之间的诉讼,与 2015 年乐视手机业务(乐视移动)向招行申请的一笔总额 27 亿元的贷款有关。

IT之家了解到,在贾跃亭今年早些时候提出破产重组以后,其又被曝涉及天价离婚索赔。消息称,贾跃亭妻子甘薇已申请离婚,并提出近 5.71 亿美元(约合人民币 39.83 亿)的索偿。此消息,在 1 月 28 日,贾跃亭方面披露的一份声明中被提及。

贾跃亭个人破产重组申请的其中一份文件《Schedules of Assets and Liabilities and Statement of Financial Affairs》显示,这份文件列出了贾跃亭目前所面临的诉讼情况。其中提及,贾跃亭和妻子甘薇在 2019 年 10 月 11 日于四川成都锦江区人民法院申请离婚,当时的案件状态显示正在审理中。