法拉第未来创始人贾跃亭宣布完成个人破产重组，不再拥有 FF 股权

7 月 3 日消息，据国外媒体报道，周四，法拉第未来（Faraday Future，简称 FF）创始人贾跃亭宣布完成个人破产重组。

贾跃亭在微博上称，他在美国申请的个人破产重组程序已于 6 月 26 日完成，重组方案正式生效，同时他还就任何经济损失向投资者和债权人道歉。

此外，他还宣布债权人信托正式设立并开始运营。乐视网股民可以在满足一定条件后，从债权人信托当中获取既定份额的补偿。

然而，乐视在提交给证券交易所的文件中表示，没有听到贾跃亭关于补偿计划或相关安排的消息。该公司补充称，目前无法核实股东是否会得到补偿。

去年 10 月，法拉第未来官方宣布，贾跃亭正式申请个人破产重组，并成立由债权人委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托。

今年 3 月初，贾跃亭正式向美国加州中区法院提交最新版破产重组披露声明，至此所有破产重组相关文件均已提交完成。

今年 5 月，贾跃亭的破产重组计划正式获批。从他申请破产重组到破产重组计划获批，整整历时 7 个月。

去年，该公司进行了重组。作为重组计划的一部分，贾跃亭辞去 CEO 职务，出任首席产品和用户官（Chief Product & User Officer，简称 CPUO）一职，而原拜腾 CEO 毕福康接任法拉第未来 CEO 一职。

周四，贾跃亭表示，将继续以 FF 创始人、合伙人和 CPUO 的身份与全体合伙人一起兑现把 FF 做成的承诺。随着 FF 合伙人制的实施和其个人破产重组方案的生效，他已经不再拥有 FF 的股权。

2014 年，贾跃亭带领团队打造了 FF 91。法拉第未来的目标是，2020 年开始投产 FF 91，然后在 2022 年推出 FF 81 车型。到目前为止，该公司只生产了少量的测试车型。