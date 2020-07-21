内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>车联网

长城汽车发布 “柠檬、坦克、咖啡智能”三大技术新品牌

2020/7/21 14:08:11来源：网易科技作者：-责编：孤城评论：

7 月 20 日，长城汽车举行技术品牌发布会，发布 “柠檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大技术品牌。

据了解，“柠檬、坦克”两大平台研发投入超 200 亿元。其中，“柠檬”定位为全球化高智能模块化技术平台，强调车辆的性能，还考虑到 A0、A、B、C、D 五种车型级别的开发，覆盖 SUV、轿车、MPV 三大品类市场，并原生适配高效燃油动力（ICE）、多种混合动力（混联 DHT、P2、P2+P4）、纯电动（BEV）和氢燃料电池（FCEV）四种动力方案。

此外，“坦克”定位为全球智能专业越野平台，其动力系统采用 2.0T、3.0T 两款 GDIT发动机和纵置 9AT 变速器的组合，其中 3.0T 功率、扭矩分别达到了 260 kW 和 500 N·m，并实现了 38% 的发动机热效率。同时，平台车辆基础涉水深度 965mm，主动悬架升降范围达 120mm。

▲长城汽车董事长魏建军发表讲话

与此同时，“咖啡智能”是长城汽车整车智能化品牌，涵盖智能座舱、智能驾驶和智能电子电气架构，是面向未来出行的智能系统，根据规划，“咖啡智能”的首款落地车型为 WEY 品牌旗舰车型，未来还将陆续搭载在长城汽车全品牌、全系列车型上。

据悉，基于咖啡智能系统的 L3 级别的自动驾驶采用可拓展架构，将在明年开始不断迭代，未来将成长为 L4 甚至更高级别的自动驾驶。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：咖啡柠檬长城

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    