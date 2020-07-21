媒体：滴滴高层确认筹备香港上市，投资人有退出诉求

7 月 21 日下午消息，今日有媒体报道称，接近滴滴高层的人士确认，滴滴正在筹备港股上市，但具体的方案尚在推进当中。滴滴官方对上市一事未予置评。

此前有媒体报道称，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港 IPO，目标估值超过 800 亿美元。

今日，据财新报道，接近滴滴高层的人士确认，滴滴正在筹备港股上市，但具体的方案尚在推进当中。该人士透露，目前滴滴资金状况仍然充沛，账面现金超过 500 亿元，但投资人方面有退出诉求。

财新报道称，除上市路径之外，滴滴与美团合并的传闻也并非空穴来风。双方的确在接触当中，包括软银在内的大股东也有意推动合并，但滴滴内部对于合并有分歧。

今年 6 月，美团与滴滴合并的传闻甚嚣尘上，滴滴官微发布动态称 “有人真敢编，有人真敢信”，并配以 “虾扯蛋”的图片，对传闻予以否认。

今年滴滴也迎来了成立八周年，八年以来滴滴在与快的、Uber 中国等对手的竞争中胜出，也在多轮融资中募集了大量资金。目前滴滴也是同体量互联网企业中为数不多的未上市的。就在昨日，另一家超级独角兽企业蚂蚁金服宣布启动 IPO 进程，将同时登陆科创板和港交所。

值得注意的是，今年 4 月，滴滴出行 CEO 程维公布了未来三年目标：3 年内实现全球每天服务 1 亿单；国内全出行渗透率 8%；全球服务用户 MAU 超 8 亿。

与此同时，滴滴开始加快了新业务的拓展，新进入了跑腿、货运等领域，甚至传出了涉足旅游市场的消息。近日滴滴还对外展示了自动驾驶服务的落地，在新老业务上的步伐明显加快。