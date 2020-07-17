滴滴公布网约车 10 大不文明行为：酒后滋事和车内异味票数最高

7 月 17 日消息，今日滴滴公众评议会第 13 期关于 “网约车 10 大不文明行为”的投票结果出炉，累计收到 4533 条用户留言和 178216 次投票，酒后滋事和车内异味分别以 63989 票、55923 票占据乘客、司机不文明行为的最高票。

滴滴客服 2019 年收到 1200 多万次针对不文明行为的投诉。不文明行为容易引发严重车内冲突，其中，醉酒引发的车内冲突占比最高，达 19%，吸烟、大力关车门等行为占 14%。

为进一步优化平台规则和治理方向，滴滴公众评议会第 13 期发起为期 7 天（7 月 6 日 - 7 月 12 日）的 “网约车 10 大不文明行为”公众投票和意见征集。

本次活动累计 178216 人次投票，收到 4533 条用户留言，用户分享了打车中遇到的遭遇，并积极献言献策。其中，共 93092 人次参与乘客不文明行为投票，共投出 395483 票，乘客酒后滋事以 63989 票高居 “网约车 10 大不文明行为”榜首，污损车辆、乱扔垃圾紧随其后获得 60827 票，车内吸烟 54869 票，排名第三。

针对司机不文明行为，共有 85124 人参与投票，投出 346029 票，车内有异味以 55923 票当选乘客最难忍受的不文明行为，排名第二和第三名分别是言辞粗暴 53375 票和车内吸烟 49832 票。

通过投票结果和留言发现，司乘双方都对网约车内文明出行有着迫切的需求，期待有更多的关注和改善。

“滴滴公众评议会”是滴滴平台针对面临的运营难题和挑战，向公众社会广泛征集意见，邀请社会各界参与共建共治的重要方式。目前 “滴滴公众评议会”已经推出 14 期，曾发起 “醉酒乘客独自乘车司机能否拒载”“车内捡到失物是否要有偿归还”等话题，引发社会广泛讨论，并给滴滴平台的规则优化提供了重要参考。