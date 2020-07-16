滴滴公交在云南推动态巴士，可预约车辆和座位

7 月 16 日消息，滴滴公交近日在云南昆明、大理、宜良三地开通 “动态巴士”在线预约服务，覆盖城市聚合点、大型枢纽、旅游、跨城等多种出行场景。

据悉，动态巴士是由滴滴公交与线下客运服务方共同推出的预约出行服务。基于滴滴的大数据和平台技术能力，动态巴士能根据用户的个性化出行需求灵活调整运力，针对客流和虚拟站点实时计算最优路径，快速进行公交运力资源动态调配，能有效弥补常规公交在特定区域或时段运力和需求不匹配的状态，进一步提升公共交通运行效率，增加公共交通可达性。

乘客可通过滴滴出行 App“公交”入口或 “滴滴动态公交”微信小程序来预约车辆和座位，输入出发地与目的地，选择出发时间段，确认预约行程信息无误后发起预约，一键呼叫 “动态巴士”，并在候车时实时查看车辆实时位置。

滴滴出行相关人士介绍，滴滴始终希望提升用户绿色出行的体验，滴滴公交现已在昆明、大理、青岛、杭州、西安等地运营动态巴士。除持续携手线下客运服务方推出动态巴士外，近期滴滴公交还完成进一步升级，新增站点地图功能，并对附近站点信息显示和查路线功能进行了优化，方便用户更直观地查看附近公交车信息，实时查询混合智能出行方案。

目前，在北京、深圳、重庆、石家庄、广州、厦门、长春等地，用户已经可以直接看到附近公交的实时位置、到站时间等信息。