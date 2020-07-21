【IT之家评测室】七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 体验：颜值在线，实力担当

AMD 新的 B550 芯片组发布已经有一段时间了，不少厂商已推出了覆盖不同层次需求的 B550 主板产品，七彩虹在去年推出了全新的 CVN 系列主板，今年七彩虹也顺势在 CVN 系列下推出了全新的 CVN B550M GAMING FROZEN 主板，这款主板 PCB 板材部分采用了纯白配色。IT之家已经拿到这款产品，它的具体使用体验如何？一起来看一下。



外观

七彩虹 CVN 系列主板设计源自航空母舰，在纯白的底板上我们也看到一条从主板电源插槽到 CPU 电源插槽的 “跑道”，在 CPU 插槽两侧还有两架战机。白色配色的 B550 主板现阶段市面上不多，七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 是其中的一款。

当然不光主板的正面有着大面积的白色，背面同样通体纯白，只有 CPU 插槽底座部分是黑色的。

七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板采用了 AM4 接口，支持三代锐龙产品，同时也支持未来将会推出的四代锐龙。CPU 采用 4+2 相数字供电，既能满足三代锐龙的电力需求，同时也能为下一代锐龙更高的电力需求预留空间，供电接口为 8 Pin。主板电容部分采用 10K 黑金固态电容。

内存条部分，七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板支持四条 DDR4 内存条，最高支持 4000MHz，并支持 XMP 模式。

七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板拥有 2 个 M.2 接口，其中靠近 CPU 的 M.2 接口支持 PCIe 4.0，并有专门的散热装甲帮助 SSD 散热。下方的 M.2 接口则支持 PCIe 3.0。

另外，2 个 PCIe x16 接口均有合金装甲覆盖以增强接口的强度，防止一些显卡太重压坏 PCIe 接口，其中 1 个最大带宽为 PCIe 3.0 x4，另外还有 1 个 PCIe x1 插槽。为了方便灯光控制，CVN B550M GAMING FROZEN 主板还拥有 2 组 ARGB 插针和 2 组 RGB 插针，用户可使用 iGame Dynamik Light 工具对灯光进行调节。

七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板有 4 个 SATA 3.0 接口，并且垂直于主板，这样的设计方便布线时线路走向，让机箱内更加整洁。

I/O 面板接口排布上，七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 配备 1 个 PS2 键鼠接口，2 个 USB 2.0 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 DVI 接口，3 个 USB 3.2 Gen 1 接口，1 个 USB Type-C 接口，1 个千兆网口，1 组音频接口。接口配置基本上可以满足我们日常的使用需求了。

BIOS 体验

七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板的 BIOS 采用了红黑配色，进入 BIOS 后就能看到设备硬件概要。包括内存的频率、BIOS 版本等非常基础的信息。整个 BIOS 布局非常简单易懂，可以满足大多数人的使用需求。

七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板支持 XMP，用户可以在超频选项中对内存进行设置，IT之家实测 2 根芝奇皇家戟 3600MHz 内存可以稳定的超到 3800MHz。

在高级选项卡中，我们可以 CPU、USB、NVMe 等高级选项。这里我们看到七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板的两个 NVMe M.2 接口支持 RAID 模式。

七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 启动项设置的 CSM 支持选项相对丰富，可以满足不同系统对主板启动项的支持。

从 BIOS 页面相关功能来看，七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板的 BIOS 选项提供相对比较基础，并没有类似其它品牌主板产品的高级模式。对于那些小白用户来讲比较友好，七彩虹 CVN B550M GAMING FORZEN 主板的可玩性并不强，想要深入 “折腾”显然还差点意思。

性能表现

接下来，我们通过实际的跑分情况以及各类游戏下的稳定程度对七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 这款主板进行体验。平台信息如下：

我们使用了 AMD Ryzen 5 3600X 配合七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板进行了一些基本的 CPU 性能测试。

其 Cinebench R15 多核得分为 1546cb，单核得分为 194cb；Cinebench R20 多核得分为 3461 分，单核得分为 472 分。

接下来，我们通过 3DMark 图形测试看一下 GTX 1660 SUPER 在七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 上的表现。3DMark 跑分如下：

Fire Strike：14741

Fire Strike Extreme：7196

Fire Strike Ultra：3435

Time Spy：6281

Time Spy Extreme：2913

七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 支持 XMP 内存超频技术，IT之家测试使用的芝奇皇家戟 DDR4 3600Mhz 内存在 XMP 技术加持下，可以稳定的超到 3800MHz，不过由于使用主板自动设置，此时时序还是非常高的。

在内存超频到 3800MHz 情况下，我们使用 Prime 95 进行内存压力测试，经过 45 分钟的压力测试，内存超频稳定，没有出现蓝屏情况。

在 3800MHz 内存频率下，我们使用《刺客信条：奥德赛》、《古墓丽影：暗影》、《荒野大镖客 2：救赎》三款游戏自带跑分测试进行实际的体验。

在实际跑分测试中，七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板配合 R5-3600X 和 GTX 1660 SUPER 以及超频后的内存，实际游戏帧率提升有限。《刺客信条：奥德赛》、《古墓丽影：暗影》、《荒野大镖客 2：救赎》平均帧率分别为 40 帧、56 帧、27.7 帧。

从整体性能表现来看，七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板配合主流硬件配置，在应对主流网游以及 3A 大作上毫无压力，对于主流玩家来讲，基本能满足日常大部分场景的使用需求。

总结

从评测体验过程来看，七彩虹 CVN B550M GAMING FROZEN 主板是一款满足主流玩家使用需求的 M-ATX 主板，对于那些专注游戏并且不怎么折腾硬件的玩家来讲，是个不错的选择。PCIe 4.0、未来 AMD 产品的支持，让这款主板成为通吃多代 AMD 处理器的万金油，不需要更换主板就能升级换代 CPU，何乐而不为呢？

目前，这款主板售价为 899 元，同时附赠风冷散热器，对于未来 AMD 产品有所期盼的主流玩家来讲无意是性价比之选。