华为、荣耀手机支持底部快切功能，附机型列表

IT之家7月21日消息 华为官方宣布，新一批机型也可以使用底部快切功能了。只要把手指放到底部滑动，就能感受翻书般的顺滑。

快切手势有两种操作方式，分别是「横向滑动」与「斜向上滑动」。

IT之家了解到，快切手势现在已陆续适配华为/荣耀等部分机型。

比如支持华为P40、P40 Pro、P40 Pro+、P30、P30 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro等等。

支持荣耀30、荣耀30S、荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+，荣耀V30、荣耀V30 Pro等等。