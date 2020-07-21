小米 Ov 受威胁？谷歌联手印度首富开发智能手机

7 月 21 日消息，据外媒报道，多名行业高管和分析师表示，谷歌投资 45 亿美元、与印度信实工业集团 (Reliance Industries)联手开发新型智能手机的行动，可能帮助重塑全球第二大移动市场，并对中国品牌造成威胁。

信实工业集团首席执行官、印度首富穆凯什 · 安巴尼 (Mukesh Ambani)上周在公司年会上宣布了这项合作，他称谷歌将构建安卓操作系统 (OS)，为信实将设计的低成本 “4G 甚至 5G”智能手机提供支持。

这款新手机将对小米、步步高系中国品牌构成重大挑战。步步高拥有 Realme、OPPO 和 vivo 等品牌，目前在印度 100 美元以下智能手机市场占据着主导地位。

市场研究机构 Canalys 分析师卢莎巴 · 多什 (Rushabh Doshi)表示：“从历史来看，信实将以更低的价格抢其他品牌的生意，对低端智能手机市场构成真正的威胁。”

信实在 2017 年实施了类似计划，推出了经济型设备 JioPhone，让用户只需缴纳 20 美元就能接入互联网。JioPhone 现在拥有超过 1 亿用户，其中许多人是首次联网用户。

合同制造商纬创和 Flextronics 前印度负责人古拉吉 (A Guraj)表示：“中国公司可能会通过降低价格来竞争，这可能导致利润率缩水。我认为谷歌和信实推出的手机将大受欢迎。”

信实向每个印度人赠送一部智能手机的雄心，也可能赢得电信竞争对手 Vodafone Idea 和 Bharti Airtel 订户的青睐，这两家公司仍有数亿用户在使用运行 2G 网络的老式功能手机。

Realme 拒绝置评。信实、Vodafone Idea、Bharti Airtel、小米、OPPO 以及 vivo 都没有回复记者的置评请求。

在谷歌和信实联盟中，谷歌将向后者的数字部门 Jio Platforms 投资 45 亿美元，该部门拥有电信和光纤业务，以及音乐和电影应用程序。自 4 月份以来，Jio Platforms 还赢得了包括英特尔、高通在内的全球金融和科技投资者支持，这可能会增强其智能手机的雄心。

虽然信实没有透露这款新智能手机的规格或价格、发布时间，或者谁可能制造它，但 Jio Platforms 网络的 3.87 亿用户和谷歌品牌将给它带来很大帮助。

技术顾问、金立手机前印度负责人阿温德 · 沃拉 (Arvind Vohra)表示，谷歌和信实联手推出的手机可能会针对 Jio Platforms 网络进行优化，为用户提供更好的性能。

此外，将 Jio Platforms 的海量视频和音乐库与手机捆绑在一起的可能性也同样重要。谷歌负责安卓和应用商店业务的副总裁萨米尔 · 萨玛特（Sameer Samat）称，谷歌安卓团队还旨在确保首次拥有智能手机的用户能够获得与健康、通信和就业相关的应用程序，并确保使用方便。

这种结合可能有助于吸引大约 3.5 亿印度人，他们仍在使用基本的非触屏式手机，还没有在更豪华的设备上品尝高速移动网络。沃拉说：“这将帮助用户选择适合其软件和捆绑内容的设备，而不仅仅关注规格。”

分析师表示，与谷歌的合作还可能为智能手机制造商与信实之间的进一步合作奠定基础，以专门为 Jio Platforms 电信网络制造设备。许多 Jio Platforms 客户已经计划在谷歌和信实的智能手机上市后购买。