支持四大运营商，中兴天机 Axon 11 SE 极光冰川新色上市

IT之家6月1日消息 今年6月份，中兴手机推出中兴天机 Axon 11 SE 5G。这款手机主打5G通讯和视频影像，搭载了联发科天玑800 5G SoC，支持四大运营商全频段全网通，双模 5G。现在中兴天机Axon11 SE 5G “极光冰川”新配色上市。8GB + 128GB售价2298元。

中兴天机 Axon 11 SE 5G 支持中国移动、中国联通、中国电信、中国广电四家运营商的 n41/n78/n79/n1/n3/n2 频段，支持 VoNR 语音视频通话。

IT之家了解到，中兴天机 Axon 11 SE 5G 配备了中兴独家研发的 5G 超级天线，采用中兴独创的航天级金属雕刻工艺，360 度环绕集成天线设计，SRS 四天线轮发技术，使天线性能较一般 5G 手机提升58%，下载速率提升了30%。

外观方面，中兴天机 Axon 11 SE 5G 配备了一块 JDI 的 6.53 英寸打孔屏，90.8% 屏占比，分辨率为 2340×1080。

影像方面，中兴天机 Axon 11 SE 5G 前置 1600 万像素摄像头，后置 4800 万高清 AI 四摄，支持主摄+120度超广角的双路防抖功能；中兴天机 Axon 11 SE 5G 新增视频区域自由裁剪功能、HDR 逆光美颜拍摄和多人视频美颜功能。

续航方面，中兴天机 Axon 11 SE 5G 采用了 4000mAh 电池，支持 18W 快充，配合在中兴自主研发的 Z-Booster 2.0 全场景 AI 引擎，续航能力提升 35%。