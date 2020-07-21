统信 UOS 桌面操作系统 V20 专业版（1020）正式发布：海量更新内容！

IT之家7月21日消息统信 UOS 服务器操作系统 V20 企业版（1020）发布后，今日，统信桌面操作系统 V20 专业版（1020）正式发布。

与上一版本相比，统信桌面操作系统 V20 专业版（1020）推出了全新风格的启动器、上线了众多功能强大的自研应用，如扫描管理、备份还原、安装器、文件保险箱功能。统信 "终端" 重新上线，稳定性和兼容性大幅度提升。

IT之家了解到，统信桌面操作系统是统信软件基于 Linux 开发的一款自研桌面操作系统，具备安全稳定、智能协同、美观易用的特点，拥有丰富的软硬件兼容性，广泛的应用生态支持 , 兼容国内主流处理器架构，可为党政军、金融及各行业领域提供成熟的信息化解决方案。

此外，在这个版本中还修复了已知的各种问题，并对现有的部分功能进行了优化和改进。

新增功能

备份还原

控制中心新增一键备份 / 还原入口，提供磁盘还原、系统备份、全盘备份，还原所有设置，手动还原等功能。

应用商店

统信 UOS 应用商店为您精心筛选和收录了不同类别的应用，同时每款应用都经过人工安装并验证，一键下载并自动安装。本次更新：一键更新、应用筛选等功能。

文本编辑器

文本编辑器是统信软件技术有限公司自主开发的一款简单易用、可灵活定制部分功能的轻量级文本编辑器。本次更新：添加 / 取消注释、显示 / 隐藏行号、书签功能、右键菜单支持文本翻译等功能特性。

语音记事本

更新：支持新数据导入、搜索优化、文字转语音优化、笔记本列表交互优化、界面 布局进行优化。

启动器

更新：全新的界面布局和应用图标设计，带来更灵动的视觉效果和便捷的操作体验。

安装器

安装器是统信软件技术团队重新打造美观、易用、智能的安装器，安装过程中只需输入用户名和密码，分区操作过程简单明了，操作提示更加贴心，只需要一杯咖啡的时间，便可轻松完成统信 UOS 系统安装。

扫描管理

不仅满足简单的扫描需求，还能实现扫描后的文档 / 图片编辑、优化、识别等功能。帮助用户提高扫描的效率、扫描的质量以及节省存儲空间。

终端

终端是统信软件技术有限公司精心打造的一款终端模拟器，本次重新上线带来更优秀的性能和更流畅的体验。

联系人

联系人是一款集通讯录管理、泛消息通讯与沟通的应用软件。新增即时通讯功能，多人远程会议不再受空间限制，让您畅享协同沟通的专业体验。

文件保险箱

文件保险箱是统信软件技术有限公司专为用户隐私保护打造的一项功能服务，便捷的操作，打造您个人专属的安全空间，先进的加密技术，全方位保障您的隐私安全。

指纹识别

统信 UOS 专业版上线了全新的指纹功能框架，提供了更细腻的引导交互和更准确的场景提示。您可使用指纹进行解锁登录、验证身份和管理员权限，现已支持多款国产指纹硬件。

新增特性

DDE

新增账户名规则约束条件

新增指纹识别功能

新增个性化窗口特效最小时效果设置

新增亮度调节模式，可调整亮度控件及显示方式

新增可获取亮度调整分级显示

新增拖动滑块控件时自动吸附可调整分级尺标

新增可设置屏幕色温偏向

新增旋转屏幕功能

多屏显示新增多种模式设置，支持更多配置项和场景应用

新增接入触控屏设备时，显示当前接入屏幕接口信息

新增无线网络展示内容字段，显示协议，安全类型，网络通道等

新增闲时音量增强模式，显示音量增强功能

新增蓝牙设备类型显示设备图标

新增电源节能模式设置，使用电池时自动开启

新增电量显示设置，支持任务栏电池提示显示内容

新增笔记本显示盒盖设置功能

新增笔记本显示自动待机电量设置

新增笔记本显示低电量设置

新增时间设置，关闭自动同步时，显示时间设置项

新增更新检查手动刷新功能

新增自动检查更新功能

新增第三方应用及系统自带部分应用可进行设置

新增左键点击任务栏蓝牙插件时，刷新蓝牙设备列表

新增关闭任务栏蓝牙菜单时，停止扫描蓝牙设备

新增启动器中图标拖拽至回收站，卸载应用

新增不可卸载应用显示禁止角标

新增拖拽桌面文件项目或文件管理器窗口至回收站，系统执行删除操作

新增拖拽至其他任务栏启动图标则打开拖拽项目

新增窗口显示信息控制，支持显示或隐藏按钮及同意选项

新增在自定义设置中调整屏幕拼接位置时，根据控制中心的显示设置，调整显示所在屏幕及位置

内核

新增增加多款国产显卡支持

新增对 npce985x EC 芯片的适配与支持

新增 rtl8821ce 芯片驱动支持

帮助手册

新增各应用帮助手册英文版

新增桌面环境下，通过软件菜单栏帮助模块直接打开帮助手册并定位到对应标题栏

语音记事本

新增升级老数据同步功能

新增语音转写及文字转语音功能及优化调整

编辑器

新增编辑器标签页上点击鼠标中键，关闭单个标签页功能

新增编辑器添加 / 取消注释功能

新增编辑器显示 / 隐藏行号

新增编辑器书签功能

新增编辑器支持 折叠 / 展开功能

新增编辑器颜色标记 / 取消标记功能

新增编辑器标签栏右键菜单，增加 “更多关闭方式”

新增编辑器增加右键菜单：文本翻译功能

字体管理器

新增字体管理器字体导出功能

新增字体管理器批量删除功能

新增字体管理器批量启用 / 禁用字体功能

新增字体管理器批量收藏 / 取消收藏功能

新增字体批量导出功能

浏览器