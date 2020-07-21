TCL 华星 27 英寸 R1000 超曲率电竞屏量产，顺利出货三星

IT之家7月21日消息 TCL华星官方表示，今年 6 月份，TCL 华星商显 MNT 27 英寸 QHD R1000 产品取得重要突破，顺利出货三星。该产品搭配 27 英寸 QHD 分辨率和 165Hz 的刷新率，定位高端机种，R1000 超曲率是该款产品的主要技术亮点。

目前 R1500 曲率是主流曲面产品，R1000 曲率是更高的技术战略要点。IT之家获悉，TCL 华星已经拿下这个战略要点，R1000 曲率产品从验证到量产共计耗时 2 个月，是业界最快的 R1000 产品量产速度。

相较于平面屏，曲面屏对于电竞玩家的吸引力主要来自三个方面：广视角、沉浸式体验与缓解眼疲劳。曲面显示器是指面板带有弧度的显示器设备，提升了用户视觉体验上的宽阔感，曲面显示器给人的视野更广，因为微微向用户弯曲的边缘能够更贴近用户，与屏幕中央位置实现基本相同的观赏角度，同时曲面屏可以让人体验到更好观影效果。

TCL华星表示，相比市面上常见的 R1500 曲率的电竞显示屏，TCL 华星所推出的 R1000 （数字越小，弯曲程度越高）超曲率 27 英寸 QHD 显示屏更符合人眼弧度，视觉体验更为沉浸，在玩游戏和看电影中可提供更好的观感舒适度。