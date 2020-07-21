Akamai：2019 年以美国为发源地的撞库攻击达 11 亿起

7 月 20 日消息，负责提供安全数字化体验的智能边缘平台阿卡迈技术公司（简称：Akamai）发布《Akamai 2020 年互联网状况 / 媒体行业中的撞库攻击》（Akamai 2020 State of the Internet / Credential Stuffing in the Media Industry）报告。

报告指出，在 2018 年 1 月到 2019 年 12 月间，观察到的 880 亿起撞库攻击中，有 20% 针对的是媒体公司，整个媒体行业共遭受了 170 亿次撞库攻击。其中，美国是针对媒体公司的撞库攻击的最大来源地区，2019 年共发生了 11 亿起。

具体而言，媒体公司备受犯罪分子的青睐，针对视频媒体行业的攻击同比增长了 63%。此外，针对广播电视和视频站点的攻击分别同比增长了 630% 和 208%。与此同时，针对视频服务的攻击增长了 98%，而针对视频平台的攻击下降了 5%。

视频网站并不是媒体行业中撞库攻击的唯一重点攻击对象。该报告指出，针对出版内容的攻击猛增了 7000%。报纸、书籍和杂志均是网络犯罪分子的攻击目标。这就表明对于这类攻击而言，各种类型的媒体内容似乎都面临着同等风险。

到目前为止，美国是针对媒体公司的撞库攻击的最大来源地区，2019 年共发生了 11 亿起，比 2018 年增长了 162%。法国和俄罗斯分别以 3.93 亿起和 2.43 亿起的攻击位居第二和第三，与第一名美国的差距惊人。

印度是 2019 年遭受攻击最多的国家，共遭受了 24 亿起撞库攻击。紧随其后的是美国（14 亿起）和英国（1.24 亿起）。

由于新冠肺炎疫情的爆发，《Akamai 2020 年互联网状况 / 媒体行业中的撞库攻击》报告的发布时间从 4 月推迟到 7 月。额外的时间使得 Akamai 可以将 2020 年第一季度的数据添加到原始报告中。

值得注意的是，在 2020 年第一季度，针对欧洲视频服务提供商和广播公司的恶意登录尝试大幅增加。在众多隔离措施开始施行后，3 月下旬的一起针对单一服务提供商的攻击在 24 小时内共发起了近 3.5 亿次登录尝试。另外，该地区的一家广为人知的广播公司在一季度遭受了一系列攻击，攻击峰值高达数十亿次。

第一季度另一个值得注意的趋势是，共享报纸帐户免费访问权限的犯罪分子数量出现增加。撞库活动常用其作自我推广的手段，以此窃取遭到泄露的有效用户名和密码组合。

Akamai 的研究人员还观察到，在整个第一季度中，被盗帐户凭据的费用有所下降，一开始的交易价格约为 1 到 5 美元，涵盖多种服务的套餐交易价格为 10 到 45 美元。随着新帐户和回收的凭据清单在市场中流通，这些价格有所下降。