9800 元，尼康 Z5 入门级全画幅无反相机国行价格公布

IT之家 7 月 21 日消息 今晚，尼康举行新品发布会，正式推出了康 Z5 入门级全画幅无反相机，Z 5 机身售价 RMB 9800 元，Z 5 + 尼克尔 Z 24-50mm f/4-6.3 套机售价 RMB 11800 元。

官方介绍：

Z 5 是一款全画幅微单数码相机，传承尼康 Z 7 和 Z 6 的丰富表现力和可靠性。该相机能够丰富地表现多种场景，其 FX 格式传感器在昏暗的环境中能提供良好的影像品质和渲染效果，并支持尼克尔 Z 卡口镜头，使用户获得高品质影像。此外，与今天同时发布的尼克尔 Z 24-50mm f/4-6.3 镜头搭配使用时，Z 5 具有良好的灵活性和便携性。尼克尔 Z 24-50mm f/4-6.3 是一款用于全画幅微单数码相机的小巧轻质变焦镜头。Z 5 兼顾丰富的影像表达能力和高性价比，适合用户作为首台全画幅微单数码相机使用，有助于创作者以个性化的表达方式进行创意拍摄。

尼康 FX 格式 CMOS 传感器和 EXPEED 6 影像处理器提供 ISO 51200 的最高感光度，高感光度下也能保持影像的清晰度和锐利度，并且噪点少。除了提供高性能之外，Z 5 还搭载多种功能，包括可提供相当于快门速度提高约 5 档防抖效果的相机内 VR 减震功能，覆盖宽广的画面范围的 273 点复合自动对焦系统，以及方便拍摄人物的眼部侦测自动对焦、狗和猫的动物侦测自动对焦功能。此外，在记录时应用 20 种可选的创意优化校准选项，可以轻松调整照片或视频的风格效果。通过与多种尼克尔 Z 卡口镜头结合使用，可以充分发挥 Z 5 的表现能力，实现良好的光学性能，从而扩展影像表达的可能性。

此外，Z 5 搭载视频录制功能，支持录制高品质的 4K 超高清视频，间隔拍摄功能可以在相机内生成延时视频，同时保存静止图像。还可以使用延时视频功能，在相机内创建精彩的短片。当使用尼克尔 Z 卡口镜头上的控制环时，能够实现平滑安静的光圈和曝光设置。采用大容量的 EN-EL15c 锂离子电池组，而且相机电源开启时支持 USB 接口供电，兼容便携式充电器，充电电池仅限 EN-EL15c 和 EN-EL15b（请使用移动电源随附的 C 型接口 USB 连接线）。方便户外录制以及拍摄延时视频。

相机的设计考虑了防尘和防水滴性能，提供高度可靠性。作为 Z 系列的标志性特征之一，如支持清晰自然视野的电子取景器和约 8cm（约 3.2 英寸）可翻折 TFT 触屏式液晶显示屏，能提供流畅直观的操作，使用户可以更好地专注于创作。

为了响应用户的反馈，尼康微单数码相机首次采用支持 SD 卡（UHS-II）的双卡插槽。此外，兼容尼享 SnapBridge 应用程序，使用户能将照片和视频传输到智能设备，以及通过智能设备遥控相机。