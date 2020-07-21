苹果公布最新 iPhone 拆解机器人 Dave：能更好回收稀土和钨

北京时间 7 月 21 日晚间消息，据国外媒体报道，作为到 2030 年全面实现碳中和（carbon neutral）计划的一部分，苹果公司今日公布了其最新的回收创新技术，即 iPhone 拆解回收机器人 “Dave”。

据苹果称，Dave 机器人能够拆解 iPhone 的触感引擎 Taptic Engine，从而更好地回收核心材料，如稀土磁体和钨等。当然，它也能回收钢材料。与另一款 iPhone 拆解机器人 “Daisy”相比，“Dave”在这方面更胜一筹。

Daisy 是苹果的第二代拆解机器人，长约 30 英尺，由 5 个机械臂和传输带组成。与粗暴直接的破碎法不同，Daisy 可以更细致地拆解和分拣各种组件，每小时最快可以拆解 200 部 iPhone。有了它的帮助，苹果可以回收更多有价值的材料。

苹果今日还称，去年推出的所有 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 设备都是使用回收材料制造的，包括 iPhone Taptic Engine 中使用的稀土元素 100% 都是回收的，这在苹果和任何智能手机中都是首次。

通过产品设计和回收创新，苹果在 2019 年减少了 430 万吨的碳足迹。在过去的 11 年里，苹果已将其产品使用的平均能源降低了 73%。

如今，苹果还得到了 70 多家供应商的承诺，将 100% 使用可再生能源为苹果生产设备，相当于承诺为其产品制造提供近 8 千兆瓦的动力。一旦完成，这些承诺每年将避免超过 1430 万吨二氧化碳，相当于每年减少 300 多万辆汽车上路。