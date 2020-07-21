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曝苹果即将发布一波新产品：AirTags、AirPods Studio、HomePod Mini 有望面世

2020/7/21 10:14:54来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月21日消息 Twitter爆料者@L0vetodream 的推文表明，苹果正准备推出一波新产品。外媒Apple Insider认为，其中可能包括传闻中的“AirTags”、“ AirPower”、“ AirPods Studio”和“ AirPods Pro Lite”。

@L0vetodream 只是在Twitter上写道“在我的梦中有些产品已经准备好发货”。尽管看起来非常模糊，但鉴于以往消息的准确率，值得大家关注。

就发布的产品而言，传闻中的硬件列表提供了很多不错的选择。其中最主要的是AirTags，这是苹果的紧凑型设备，使用U1芯片来帮助人们使用“查找我的”应用来查找物体。

IT之家此前报道，苹果于2017年公布的无线充电板AirPower可能是新产品的另一个候选者，但苹果后来一直没有发布。今年3月份，有报道称该项目因原型开发而获得新生。

AirPods耳机阵容也是潜在的发布目标，尽管AirPods 3要到2021年才有可能发布。苹果今年可能会发布“AirPods Studio”耳挂式耳机，以及价格更便宜的AirPods Pro Lite版本。

除了以上内容，还有爆料者表示，苹果将很快发布HomePod Mini版本，售价149美元（约合人民币1040元）。

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关键词：苹果AirPodsHomePodAirTags

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