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市值一日大增近 3000 亿美元！苹果、微软、亚马逊等大型科技股大涨

2020/7/21 7:08:25来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

北京时间 7 月 21 日消息，周一，亚马逊、特斯拉、微软、苹果、Alphabet、Facebook 和 Netflix 的股票大涨，其总市值在一天之内增加了 2916.6 亿美元

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美股周一收高，纳指再创收盘历史新高。道指收涨 8.92 点，或 0.03%，报 26680.87 点；纳指涨 263.90 点，或 2.51%，报 10767.09 点；标普 500 指数涨 27.11 点，或 0.84%，报 3251.84 点。

科技股一直是新冠大流行期间表现最好的股票之一，尽管全球经济普遍下滑，但许多股票在最近几周达到了历史新高。

亚马逊股价周一大涨 7.93%，高盛分析师此前将该公司目标股价提高至 3800 美元，为华尔街投行中最高目标价。周一，亚马逊的市值增加了 1169.2 亿美元，使其总市值达到 1.59 万亿美元。

特斯拉股价也大涨了 9.47%，市值增加了 263.6 亿美元。该公司本周三将公布二季度财报。

微软周一收盘上涨 4.3%，市值增加了 668.2 亿美元。苹果收涨 2.11%，市值增加了 355.3 亿美元。Alphabet 收涨 3.1%，市值增加了 320.8 亿美元。Facebook 收盘上涨 1.40%，市值增加了 96.7 亿美元。Netflix 市值增加了 42.8 亿美元，收盘上涨 1.91%。

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关键词：苹果微软亚马逊

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