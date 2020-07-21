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一加 Nord 正式发布：6.44 英寸 90Hz 屏 / 骁龙 765G，售价约 3360 元

2020/7/21 22:32:14来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 21 日消息 今晚一加通过一个 AR 活动正式发布了该公司的新款中端手机一加 Nord，没有采用旗舰级的骁龙 800 系列芯片，而是搭载了中端的骁龙 765G 处理器。

外观方面，一加 Nord 手机的正面和背面都是玻璃材质，正面的显示屏是平的，边框较窄，采用了双打孔自拍摄像头。有蓝色大理石和灰色缟玛瑙两种颜色，在玻璃下有非常细腻的金属质感。显示屏为 6.44 英寸 FHD + AMOLED 面板，刷新率为 90Hz。

一加还强调，手机侧面的按键是由金属材质按照高标准打造的，可以承受很多很多的按压。

配置方面，我们已经知道该机搭载骁龙 765G 处理器，这意味着支持 5G 网络，还搭配最高 12GB 的内存。

拍照方面，一加 Nord 后置四摄系统，主摄像头为 4800 万像素的摄像头，支持 OIS、EIS，可以拍摄流畅的 4K 视频。另外还有超广角摄像头和微距、深度传感器。至于前置摄像头，前面说过了是双摄，其中包括一个高分辨率的 3200 万像素主传感器和一个超广角传感器，后者用于集体自拍。

电池方面，该机的电池容量为 4115mAh，并且拥有经典的 OnePlus Warp Charge 30T 电源适配器，支持快速充电，只需 30 分钟就能获得高达 70% 的电量。

软件方面，一加 Nord 搭载 Oxygen OS 10.5 系统，一加称该系统特殊的使用 RAM 的方式能确保手机的流畅性和速度保持出色表现，不会出现掉帧的情况。

IT之家了解到，价格方面，在英国，一加 Nord 8+128GB版售价为 379 英镑（约 3360 元），12+256GB版售价为469英镑（约 4158 元），将于 8 月 4 日起在一加官网开售。

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关键词：一加Nord

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