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苹果黑科技专利曝光：可以将任何表面变成触控显示屏

2020/7/22 8:25:51来源：新浪科技作者：于泽责编：懒猫评论：

7 月 22 日早间消息，据外媒 macrumors 报道，最近披露的关于苹果 AR 头显的一项专利显示，苹果正在研究如何在现实世界中操纵虚拟控件，未来苹果 AR 头显的佩戴者能将任何表面都显示为触控屏，可以进行一些基础的操作。

实际上，这个专利早在 2016 年就已提交，名为：“用于检测第一物体和第二物体之间的触摸的方法和装置”，但直到本周才曝光出来。苹果认为，这种叠加在现实对象上呈现控件的方式是必要的。

但是，目前的趋势是，AR 显示器越来越小，或它们越来越靠近用户的眼睛视网膜。例如，在头戴式显示器上就是这种情况，这使得使用触摸屏变得困难甚至不可行。

在专利中，苹果解决了一个问题，即佩戴苹果 AR 头显的人如何与他们所看的虚拟 / 现实混合环境进行互动。当使用 iPhone 或 iPad 作为 AR 取景器时，用户通常会点击屏幕，与屏幕上显示的物体进行互动。但当佩戴 AR 头显时，同样的任务会很麻烦。之前尝试直接与 AR 环境进行交互，需要额外的硬件，比如手套或手指传感器。同时，试图通过视觉检测手指与表面的接触也不够准确。

苹果的想法是，可以通过使用红外热感应来检测用户何时触摸现实世界的物体，这个方法可以让苹果眼镜在视觉上将控件投射到现实世界的物体上，并在用户触摸这些物体时，通过感知触摸物体时的热传导来做出反应。

实际上，苹果正在研发 AR 头显已经不是什么秘密了，原本这款产品预期是在 2020 年发布，但由于一些其他原因，苹果 AR 头显很可能要在 2021 年甚至是 2022 年才能发布了。与所有的专利申请一样，谁不能确定苹果会将这项技术融入到他们未来的产品中。

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关键词：苹果专利

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