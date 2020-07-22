苹果官方微信号：即使一个盒子，也要想办法减负

IT之家7月22日消息 苹果昨天宣布，到 2030 年，Apple 的整个业务将实现碳中和，这包括供应链以及生产的每台设备所使用的电。苹果已经在其全球企业运营中实现了碳中和，这一新的承诺意味着到 2030 年，每一台售出的苹果设备将对气候造成的净碳排放为零。

昨天Apple官方微信号表达了更加具体的举措。

苹果表示，产品越耐用、能效越高，对地球越友好。2008年以来，苹果将产品的平均能耗降低了73%，再乘以全球Apple设备不是个小数目。

IT之家发现，其中苹果特别提到，即使一个盒子，也要想办法减负。不论是包装中能减少的塑料成分，还是产品里能循环利用的各种金属，只要有，我们都不放过。

苹果数据显示，过去四年，Apple包装中减少58%的塑料成分；iPhone 11的触感引擎采用100%再生稀土元素；Apple专门研制出一种采用100%可再生铝材，但品质却毫无妥协的铝合金，用以打造新款Macbook Air、Mac mini、iPad机身和2019款Apple Watch表壳。

值得注意的是，此前众多爆料信息表示，苹果iPhone 12将不再附赠充电器和有线耳机，只会附赠一根USB-C to Lightning 快充编织线缆。2020年下半年的iPhone SE 2也将不再附赠充电器。