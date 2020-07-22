【IT之家评测室】ROG 冰刃双屏冰刃双屏游戏本体验，性能强悍的双屏尤物

上个月，水水刚给大家做过冰刃 4 Plus 和魔霸 4 的评测，可评论区居然有人嫌不够贵，还有人说配置不够极致。既然这样，咱IT之家又找 ROG 那边 PY 了一台售价 49999 元的顶配版 ROG GX550，它不仅拥有 4K 可触摸的副屏，还配备了主流游戏本中最高规格的硬件搭配——i9-10890HK + RTX2080 Super，也就是传闻已久的双屏版冰刃，各位是不是一下子就来了兴致呢？那今天，水水就为大家揭秘这款与众不同的游戏本体验几何。

外观与设计

毕竟是五万块的电脑，从包装上看都有些与众不同。当然，这里指的是内层包装盒。ROG 冰刃双屏的包装盒与玩家国度其他系列大小相差无几，表面采用了磨砂材质处理，对应其机身外壳的磨砂质感，而斜切式的对拉盒盖，则是契合玩家国度经典的 A 面设计元素。当然，大大的败家之眼 Logo 自然是不能少。

那五万块的电脑，包装盒里究竟有哪些东西呢？除了标配的主机、适配器、电源线、说明书和信仰贴纸之外，ROG 冰刃双屏还随机附送了一个支持 1080P/60 帧的独立摄像头，以及一个非常厚实的橡胶键盘腕托，水水觉得要是能再配个鼠标就完美了。通过这两个配件，相信老 Roger 对 ROG 冰刃双屏的外观已经略知一二，具体的设计我们接着往下看。

ROG 冰刃双屏的 A 面采用磨砂手感的铝合金材质，手感顺滑且相对拉丝纹理更不易沾染指纹。颜色方面则是比较淡的枪灰，在自然光下从侧边看过去似乎还有些许的蓝色。另外，A 面的主体部分不再采用双向斜发丝纹处理，一分为二的斜切分割线也改成了哑光半透效果，而败家之眼 Logo 则是高亮材质的金属，不过并不会发光。A 面顶部的梯形凹槽左右各有一条立体分割线，中间部分则露出了位于键盘面三枚状态指示灯。看惯了黑色机型之后，会有种眼前一亮的感觉。

ROG 冰刃双屏的三围分别是长 36cm、宽 26.8cm、厚 2cm，裸机重量则为 2.4kg，相比于它怪兽般的性能，这个身材已经很性感了。接口方面 ROG 冰刃双屏也比较丰富，它采用三面环绕式的接口分布，左侧有 DC 电源接口、麦克风接口、3.5mm 音频输入接口，右侧有两个 USB3.2 Gen1 的 Type-A 接口和一个 USB3.2 Gen2 的 Type-C 接口（支持 DisplayPort 1.4、雷电三技术以及 PD 协议的充电）

注意，这个 USB-C 接口可以做到视频输出、供电、数据传输和外部扩展种种功能，而且在核显模式下，可连接小巧的 65W 电源适配器进行供电，满足轻度办公、网页浏览和音频娱乐等用途。ROG 冰刃双屏的屁股部分还配备了 RJ45 千兆网线接口、USB3.2 Gen2 的 Type-A 接口以及 HDMI2.0B 接口，其中 HDMI 接口支持 4K UHD 60Hz 的显示质量。三边共有四个散热出风口，帮助其更快的散出内部热量。

至于它的扬声器，则被放到了 D 面底部的左右两侧。ROG 冰刃双屏内置了 TAS5825M 音频芯片，可以智能调节音腔效果，带来更大的音量。而插入耳机之后，ROG 冰刃双屏使用独立的 ESS9118 音频芯片提供了 Hi-Res AUDIO 音频认证以及 7.1 虚拟声道，以带来更加真实沉浸的环绕立体音，独立麦克风接口设计有助于帮助玩家实现更清晰的语音聊天、连麦或是影音串流。

ROG 冰刃双屏的 D 面造型独特，从上到下一共三组高低不同的棱形或梯形脚垫、15 颗外露的内六角螺丝、金字塔型的底盘上贴有各种认证和硬件标签、一条横向的进气孔、玩家国度的完整拼写标识，两侧还各有一组斜向设计半装饰半功能的进气孔。

当然，最重要的设计全都集成在了 B、C 两个面上。ROG 冰刃双屏支持单手开合，最大开合角度为 150 度，掀开 B 面后一整块三面窄边框的 4K 分辨率雾面屏尽在眼前，同时 C 面上方二分之一面积的第二块 4K 分辨率雾面副屏会自动被背面的两个支架抬升 14°，两块 4K 分辨率的屏幕同时亮起，霸气十足。B 面的屏幕边框没有嵌入摄像头，而从侧边看过去也不再是垫起式小翘跟设计。

反而是副屏部分采用了垫起式设计，这个设计的巧妙之处在于，副屏的两个支架底部是镂空的，同时抬升的屏幕和 C 面形成了半开放式的三角区域，有利于增加空气对流，而副屏下方的区域刚好就是内部风扇的所在，再加上此次 ROG 冰刃双屏基本用上了所有玩家国度游戏本上的散热技术，比如出风口内部密密麻麻的超薄散热鳍片、ASS Plus 风洞散热系统，冰川散热架构、液态金属、5 热管 + 2 个 12V 绝尘风扇，以及奥创中心多种性能模式共同组成的暴风增压散热系统，以达到在 2cm 的机身厚度内全方位控制温度，以确保性能释放。

ROG 冰刃双屏的主屏有两种规格，对于内容创作者而言，可选 14.1 英寸、3840x2160 4K 分辨率、100% Adobe RGB、广色域技术且具有潘通色彩认证的面板来进行生产力；而另一方面，作为游戏玩家可选 15.6 英寸、1080P FHD 分辨率、100% sRGB、300Hz 刷新率、3ms 响应时间以及 G-Sync 画面防撕裂技术的版本，以满足他们对于游戏显示效果的期待。我们这次拿到的是 1080P 分辨率版本。

通过 AIDA64 查询发现，这块屏幕来自友达光电，型号为 B156HAN12.0，在屏库网进一步查询，可以看到这块屏幕还拥有 141 的 PPI 和 300 尼特亮度。

而副屏则是一块 14.1 英寸、3840x1100 4K 分辨率且支持触控操作的雾面屏，AIDA64 显示其生产商为京东方。

这块屏幕最大的特点就是其具备灵活的画面拓展和智能的色彩管理，官方将这块屏幕称作 ScreenPad Plus。由于是 4K 分辨率，所以画面显示的精细程度自然不用担心，而且 ROG 为它专门定制了一张炫酷的副屏壁纸，上面描绘了有着浓郁赛博朋克风格的 ROG 空岛，以及左右两个巨大的风扇，暗示机器内部的风扇就隐藏在副屏的下方。

副屏的角度是固定的，无法手动调节，C 面的转轴部分贴心的印上了请勿将手放置于此的警告标签。

副屏主体也是三面窄边框，左侧中部有一枚虚拟按键，点开之后即可对副屏的各项参数进行调节，比如亮度、主副屏切换、副屏自定义模式、禁用键盘、应用快捷方式等，用户的定制空间非常大。副屏有三种模式，即关闭模式、主副屏单独显示以及主屏扩展模式。如果选择单独显示，就可以在主副屏上开启不同的应用窗口，一心二用。如果选择主屏扩展模式，则会直接将主频正在显示的应用窗口扩展的副屏上。

其实，很多人可能会对双屏的实用性存疑，但就水水这几天的体验来看，ROG 冰刃双屏的双屏联动还是有不少使用场景的。比如主副屏单独显示的时候，可以用主屏看视频，副屏打开 Word 记录重要的信息纲要或撰写文案；也可以用主屏玩游戏，副屏打开奥创中心，实时监控电脑状态、灵活切换性能模式；甚至在副屏上摆放参考图，主屏上使用 PS 绘图等等。而使用副屏扩展显示时，视野大大增加。可以将一些需要手眼同时工作的应用，拆分到主副屏上合理分配，比如在 Premiere 等视频剪辑软件中，用主频当监视屏，副屏操作时间轴和特效编辑器进行剪辑等；

值得注意的是，无论主屏还是副屏，当用户拖动应用窗口时屏幕上都会弹出一个快捷菜单，可以选择将当前窗口固定在屏幕上、切换到另一块屏幕，或者直接以最大窗口扩展到两块屏幕显示三个选项，而且主副屏公用相同的色彩，无论在哪一块屏幕上调节色温，另一块都会随之变化，来确保统一的视觉体验。不过，在 ScreenPad Plus 独立的设置菜单中，也支持单独调节副屏的分辨率、缩放倍数、省电选项以及默认窗口大小等等。

另外，在很多游戏中，你都可以借助它的副屏和 Overwolf 这样的软件，在副屏上利用各种游戏插件，让游戏体验更加丰富，或者更有效率。比如和队友语音、边玩游戏边刷直播、或者即时查找一些游戏内的重要信息、攻略等。当然，我觉得双屏最大的体验升级在于触屏操作，为什么呢？当你的主屏在运行全屏应用或游戏的时候，如果要在副屏上操作另一个应用，最合理的交互方式肯定是触摸，因为如果将鼠标挪动到副屏再进行操作不仅步骤繁琐，来回移动效率也十分低下，但换成触摸操作就等于是一套新的交互逻辑，它与主屏上的键鼠操作相互独立，互不干扰，也不会中断主屏上的动作，特别是可以快速通过滑动手势浏览信息。而当你要在副屏进行编辑，主屏当作监视器这种情况，又无需在主屏操作，自然也就不存在这种问题了。

目前一些游戏已经开始适配双屏，主频显示画面，而副屏则用来显示游戏地图、技能学习界面、游戏物品和设置菜单等，所以这块 ScreenPad Plus 的潜力将是巨大的。

最后我们看看 C 面的上的键盘和触控板。由于副屏的加入，C 面没有了”铁板烧 “设计和独立音量滚轮，电源按键也被挪到了键盘的右上角，而触控板则集成在了键盘右侧。不过，ROG 系列一贯的快捷功能键依旧得到了保留，左侧主键盘区第一排的多数功能都是和 FN 键搭配的组合功能键，奥创中心开关、副屏开关、方向和翻页切换键则巧妙的放在了触控板上面。

触控板区域的左上角也有一个按压开关，可以一键切换到虚拟数字小键盘，非常的巧妙。

键盘本身采用了全键帽独立背光、AURA SYNC 神光同步以及多种灯效，可以最大发挥 RGB 对于性能的提升效果。键程 1.2mm，与主流的轻薄游戏本规格无异，支持 Overstroke 闪击技术和全键无冲。触控板为玻璃材质，不可按压，左右键采用分离设计，单独放置在下方。由于整个键盘下移，在运行高负载的应用或游戏时，键盘区域的表面温度最高才 36 度，不会对用户的操作体验产生困扰。

配置与性能

作为一台五万块的高阶游戏本，ROG 冰刃双屏的配置自然是非常恐怖，具体的硬件规格如下：

处理器：intel Core i9-10980HK

显卡：NVIDIA GeForce RTX2080 Super With Max-Q Design，8GB GDDR6 VRAM，TGP 90W，支持 NVIDIA 动态加速到 105W

内存：32GB DDR4 3200MHz，其中板载部分为 16GB

硬盘：1TB M.2 NVMe PCIe 3.0x4 SSD 两块，支持 RAID 0

电源：240W 电源适配器，90Wh 电池容量，支持 65W 适配器供电

其他：Wi-Fi 6、蓝牙 5.0、显卡切换技术等

可以说 ROG 冰刃双屏拥有目前轻薄游戏本上最好的配置。那如此强悍的硬件，其性能表现肯定是值得我们期待的。由于副屏多数时候用于多任务或者扩展显示，以下测试均不开启副屏，且 ROG 冰刃双屏支持显卡切换，默认测试环境在独立显卡模式下进行。先看 CPU 部分。ROG 冰刃双屏的 i9-10980HK 处理器是基于 Comet Lake-H 架构的 8 核心 16 线程设计，标准 TDP 为 45W；基础频率 2.4GHz，最大睿频可达 5.3GHz，16M 三级缓存，那下面我们就通过跑分先测试一下理论性能吧。

首先是 CPU 部分的跑分环节。ROG 冰刃双屏的这颗 i9-10980HK 在 CineBench R15 中取得了单核 202 分，多核 1890 分的成绩，而在 CineBench R20 中分别得到了单核 494 分和多核 4276 分的成绩；3D Mark 11 的 P 分为 26555，FireStrike 物理分为 23654；这几组成绩相比 i7-9750H 和 i7-10875H，综合性能表现分别提升了 59% 和 23%，即使对比隔壁家的当红炸子鸡 R9 4900HS 也完全不怂。

然后是国际象棋测试，i9-10980HK 的单线程得分 3593，多线程得分 30450，在移动端平台上可谓是最高水平。

ROG 冰刃双屏的 GPU 性能同样十分强大。虽然是 90W 功耗的 Max-Q 设计，但好歹也是块 2080Super 呀。它的 CUDA 核心数量由 RTX 2080 Max-Q 上的 2944 个提升到了 3072 个，同时还引入了英伟达为 Max-Q 设计笔记本引入的动态加速（Dynamic Boost）功能，可以智能检测并自动调节 GPU 和 CPU 之间的功耗分配，从而提高整体游戏性能，ROG 冰刃双屏的这颗 RTX 2080 Super，根据不同的实际负载状况，可以动态提升 15W 的功耗。

在IT之家的理论性能测试中，我们打开奥创中心选择增强模式，并切换到独显模式，运行 3D Mark 11 的基准测试。其中，TimeSpy 和 TimeSpy Extreme 的跑分上，ROG 冰刃双屏分别获得了 8822 分和 4112 分，这个成绩和 150W 的标准 RTX2080 相差无几；

而 Firestrike 系列的跑分，则分别为 20132 分、10399 分和 5503 分。需要注意的是，以上这两组分数都是在增强模式下进行的，要知道 ROG 冰刃双屏还拥有手动模式和 ROG Boost 超频等设置，如果全部打开相信分数还会进一步提升。但考虑到跑分只能作为参考，我们并没有用最极端的方式来测试。

实际的游戏表现，我们选取了两款支持光追的 3A 大作，它们分别是「古墓丽影：暗影」和「控制」。在「古墓丽影：暗影」中我们先在系统中选择增强模式、独显模式，游戏中选择最高画质和特效，不开启光追，此时游戏的平均帧数为 102 帧；第二轮我们在系统中切换到手动超频模式，游戏中开启最高光追等级，此时游戏的平均帧数为 62 帧；

而在「控制」的游戏测试中，选择增强 + 独显模式，最高画质和特效，不开启光追，此时游戏平均帧数为 90 帧，战斗时的帧数在 85-93 帧之间；第二轮切换手动超频模式，且游戏中开启最高光追等级，此时游戏平均帧数为 60 帧，战斗时的帧数在 55-62 帧之间。可以说 1080P 画质下，ROG 冰刃双屏应付主流的 3A 大作完全不在话下，即使开启光追也能获得流畅稳定的游戏体验。

硬盘与内存

那 ROG 冰刃双屏再次用上两块 SSD 所组成的 Raid 0 阵列，不过和之前魔霸 4 不同的是，这次的两块 SSD 都是 1TB 的容量，也不是祖传配方，而是两块三星 PM981a，这个型号是什么水平大家其实都清楚，我这里直接贴出 CrystalDiskMark 的跑分成绩好了，可以看到相比于单条的 PM981a，Raid 0 阵列在顺序读写 1 线程 8 队列中的成绩提升明显，即使缓存用完，也能跑到 3000 出头的读写速度，其他数据均属于 PM981a 的正常水平。

而在内存方面，单条 16GB 的容量和 DDR4 3200 SDRAM 的规格，保质保量，如果不是有什么特殊需求，买来肯定是完全够用的。具体的读写速度和延迟表现大家可以参考上图。

功耗与散热

最后当然要进行喜闻乐见的烤机环节。值得一提的是，ROG 冰刃双屏的副屏就在主要零部件和散热系统的上方，所以在对待散热和功耗控制上，它必须更加谨慎，否则在持续高温下运行的副屏很难保证寿命。首先是单烤 FPU，在手动模式下烤机 10 分钟，CPU 平均温度保持在 88 度左右，最高温 96 度，主频在 3.7GHz，功耗保持在 90W，要知道这可是 8 核 i9 啊。

紧接着我们继续 10 分钟的单烤 GPU，此时居然触发了 Dynamic Boost 超频，显卡功耗来到了 105W 且保持在这个水平，平均温度只有 70 度，而显卡主频则为 1155MHz，可以说显卡的性能已经被压榨到了最大。

最后双烤 10 分钟，CPU 和显卡的温度分别为 80 度和 71 度，功耗分别为 45W 和 90W，CPU 主频维持在 2.8GHz，显卡频率则保持在 1500MHz 以上。可以看到双烤时的功耗表现明显要保守不少，但考虑到这台笔记本的厚度和双屏设计，这样的操作也不难理解。可以说放在轻薄游戏本中，ROG 冰刃双屏的功耗和散热表现绝对是目前最强的。

总结

总的来说，ROG 冰刃双屏是目前轻薄游戏本上最高阶的产品之一，前卫的设计和大胆的硬件创新，以及强悍的硬件性能和卓越的散热表现，都让这台笔记本无愧于旗舰的称号。与之前我们所评测的冰刃系列产品不同，ROG 冰刃双屏首次将双屏设计带到了自家游戏本上，并且能够在产品力和使用场景上真正做到一定的吸引力，而其它各个方面的体验也都做到了不凡。如果说不考虑预算，让我挑选一台设计足够「科技感」、性能足够「硬核」、满身都是「人无我有」黑科技的游戏本的话，非它莫属。