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79 元，小米 Redmi AirDots 2 无线耳机开启众筹：拿起即连接，12 小时续航

2020/7/22 11:42:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 7 月 22 日消息 小米 Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机今天开启众筹，搭载蓝牙 5.0，4.1g 轻机身，拿起即连接，带上就能用，零售价 99 元，众筹价 79 元，支持包邮。

IT之家了解到，Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机采用 7.2mm 发声单元，DSP 数字降噪。支持小爱同学，双击唤醒语音助手。

Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机，简化操作，从充电盒中取出，Redmi AirDots 2 就已经准备就绪，只需戴上耳机，便可以开始你的体验。

Rdemi AirDots 2 优化了左右耳机的互联方式，不限制主从设备，单耳 / 双耳模式无缝切换。戴上任意一个耳机使用单耳道，再戴上另一只自动回复立体声，无需重新配对。

Redmi AirDots 2 已配备最新的蓝牙 5.0 芯片，数据传输相比上一代提升至 2 倍，连接更快更稳定。

经过声学专家反复调音，7.2mm 发声单元在中低频表现突出，辅以 DSP 数字降噪技术，过滤掉环境杂音，带来清晰透彻的音质。

一键控制音乐和通话，连按两次任一耳机还可以唤醒语音助手，随时导航，轻松便捷。

4.1g 轻盈机身，搭配三种规格耳塞，佩戴稳固舒适。

单次充满电可持续使用约 4 小时，配合充电盒，累计可使用约 12 小时。

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关键词：Redmi无线耳机小米

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