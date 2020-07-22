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小米手环 6 周年，官方回顾小米手环 1 到 5 亮点

2020/7/22 10:52:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月22日消息 小米手环今天表示， 2014 年的今天，随着小米手机 4 的发布会，小米手环正式和全球的用户见面，今天是小米手环6周年，小米手环 1到5 代走过了哪些路呢？官方进行了回顾盘点。

小米手环 1

2014.07.22

小米手环能记录你全天的活动，计算行走距离及热量消耗，还可以自动识别睡眠。

小米手环 2

2016.06.02

IT之家获悉，小米手环 2 新加入了 OLED 显示屏，通过轻触圆形按键即可显示时间、步数、心率等数据。同时，每个全新的小米手环 2都是一个独立身份 ID，当安卓手机与小米手环 2 靠近时即可免密解锁。

小米手环 3

2018.05.31

是手环，也是公交卡。内置的多功能 NFC 芯片，支持公交地铁及线下商店支付。截止目前，已经支持全国 313 座城市。

此外，还加入了全新的 OLED 可触摸大屏。消息内容，跃然腕间 24 个汉字，一目了然。

小米手环 4

2019.06.11

改变，从今天开始。“来点音乐。”“下午天气怎么样？”“开灯！”“打开窗帘。”“该扫地啦~”这些，你都可以和小米手环 4 说，它不仅仅是你的腕上私教，也是你的腕上小助理，支持小爱同学。全新的 AMOLED 大屏彩显显示面积再增加 39.9%。

小米手环 5

2020.06.11

前不久，小米手环 5 带着更强大的功能如期而至，显示面积再提升约 20%。

经典 IP、动态表盘、节气表盘一应俱全，8 色腕带，11 种运动模式。通过 PAI，可以非常直观地了解身体的健康情况。压力过大？来试试呼吸训练，快速释放压力。

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关键词：小米手环5小米

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