滴滴：拍卖平台疑似滴滴股权出售方身份不明

滴滴副总裁李敏今日在朋友圈表示，近日出现在网络拍卖平台上的疑似滴滴股权出售方身份不明，股权本身也无法辨别真实性，请大家注意潜在风险。滴滴股东协议中严格禁止任何私下的股权交易，未经公司许可的私下交易均无法得到应有的法律保障。与此同时，IPO 不是滴滴当前最优先的事项，公司目前暂无相关计划。

7 月 21 日，有媒体从阿里拍卖方面获悉，某 “全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将于 7 月 29 日进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。而从拍卖页面提供的标的公司经营数据来看，上述网约车平台为滴滴。

拍卖页面显示，标的公司 2018 年平均日乘车次数 2450 万，活跃用户 9253 万，这与滴滴之前披露的数据相符。

同时，此次拍卖对竞买人的资质提出要求：标的的潜在受让方 / 意向买方须通过网约车出行平台公司董事会的资格审核，符合要求的受让方 / 买方不能是阿里巴巴、腾讯的竞争者和竞争者关联方。

也是在 7 月 21 日，有媒体报道称，接近滴滴高层的人士确认，滴滴正在筹备港股上市，但具体的方案尚在推进当中。滴滴官方对上市一事未予置评。此前有媒体报道称，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港 IPO，目标估值超过 800 亿美元。

最新消息显示，该部分股权拍卖已被撤销。