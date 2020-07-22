《中国式家长》Steam 国区下架

IT之家 7 月 22 日消息 今天，国产游戏《中国式家长》官方在 Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等内部优化完毕之后将再与各位见面。

IT之家注意到，Steam 国区显示不提供此物品，无法购买。如果你已经拥有了游戏，那么届时你仍然可以从 Steam 客户端的【库】中找到并启动游戏。该版本有任何问题的话官方也会予以维护。

官方公告