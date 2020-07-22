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《中国式家长》Steam 国区下架

2020/7/22 15:02:49来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 22 日消息 今天，国产游戏《中国式家长》官方在 Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等内部优化完毕之后将再与各位见面。

IT之家注意到，Steam 国区显示不提供此物品，无法购买。如果你已经拥有了游戏，那么届时你仍然可以从 Steam 客户端的【库】中找到并启动游戏。该版本有任何问题的话官方也会予以维护。

官方公告

各位家长好，

自从 2018 年 9 月《中国式家长》PC 版发布以来，我们收到了许许多多来自你们的建议和反馈，帮助游戏变得更好。也看到了大家如何在这样一个游戏里倾注感情，在游戏中让你们的家庭繁荣壮大。大家对游戏的热情和喜爱远远超出我们的预计，这也是支持我们在过去的 2 年中持续更新游戏的一大动力——游戏能够得到大家的认可，保持良好的口碑，真的都非常感谢大家的支持，谢谢大家！

由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等内部优化完毕之后将再与各位见面。并且诸位家长不用担心，如果你已经拥有了游戏，那么届时你仍然可以从 Steam 客户端的【库】中找到并启动游戏。该版本有任何问题的话我们也会予以维护。

我们也将尽快完成游戏 PC 版本的优化，届时游戏将与大家重新见面

再次感谢大家一直以来的支持和鼓励，我们期待着与大家重聚的那一天！

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关键词：Steam中国式家长

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