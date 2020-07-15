《光环 3 》Steam 版正式上线：特别好评率达 93%

IT之家 7 月 7 日消息 2007 年的《光环 3》被许多《光环》迷认为是最优秀的《光环》游戏之一，现在《光环 3》正式在 Steam 和微软商城发售。并加入《光环：士官长合集》。《光环3》Steam售价37元，《光环：士官长合集》定价116元。
《光环 3》将和《光环：Reach》、《光环战斗进化》、《光环 2》一起在 PC 上加入《光环：士官长合集》。《光环 3：ODST》和《光环 4》将在稍后推出，这些游戏都已经通过 MCC 在 Xbox One 上发售。
《光环 3》游戏在Steam平台收获了特别好评，好评率达到93%。玩家感慨时隔多年本作终于登陆PC平台，游戏有着高水准，移植工作出色。而差评玩家则批评游戏的多人模式问题严重，bug较多，而且联机延迟相当高。
IT之家了解到，《Halo 3》现已针对 PC 进行优化，一同见证士官长重返战场，并终结星盟、虫族与全人类之间的战斗，为原版的《Halo》三部曲划下一个高潮迭起的的结局。银河系的命运危在旦夕，士官长返回地球，发现非洲的荒漠下埋藏了一个或许能扭转人类与星盟冲突的物品，一个能决定人类存亡的远古秘密。
游戏特色：
PC 设定 / 优化：《Halo 3》针对 PC 进行优化之后，拥有前所未有的最佳 4k UHD 及 60+ FPS* 画面表现。更多 PC 原生设定包含了自定义鼠标及键盘支持、超宽屏幕支持、FOV 自定义及更多功能。
战役：亲身体验 Halo 史诗的下一章节，在 11 个毕生难忘的任务中杀出一条血路。
多人游戏：在 24 张 《Halo 3》 多人游戏经典地图中，继续您的环带冒险，并在《Halo：士官长合辑》 体验全面升级的进度系统。
Forge 和剧院：用经典的 Forge 工具创造新的玩法，并充分利用剧院来录制剪辑您最喜爱的时刻，与社群分享。