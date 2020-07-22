高考成绩 7 月 23 日起公布！超 20 省考生可上支付宝查分查录取

IT之家7月22日消息 7 月 23 日起，2020 高考查分正式开始，支付宝表示，今年查高考成绩的省份大幅增加，超过 20 个省（直辖市）考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。

IT之家获悉，根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布，首批上海、湖北、四川、河北、广东等省市将在 23 日当天开放查询。届时，考生或家长上支付宝平台搜索 “高考”即可进行分数查询。

此外，今年支付宝继续与教育部中国教育在线合作推出查分和查录取的一站式服务。考生和家长可以获取包括学校名单查询、专业查询在内的五大类服务。

多地招办提醒，高考查分一定要通过正规渠道，切勿点击假冒查分网站或者钓鱼链接。

全国各地查分时间如下：

7 月 23 日放榜地区：

广东、广西、上海、甘肃、宁夏、湖北、四川、云南、江西、河北、内蒙古

7 月 24 日放榜地区：

重庆、山西、贵州、陕西、福建、江苏、黑龙江、新疆

7 月 25 日放榜地区：

北京、河南、湖南、青海

7 月 26 日放榜地区：

吉林、天津、山东、浙江

待公布地区：

安徽、西藏、辽宁、海南