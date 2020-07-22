【IT之家开箱】荣耀平板 6 图赏：10.1 英寸全高清大屏，支持平行视界

IT之家 7 月 22 日消息 7 月 16 日，荣耀发布了荣耀平板 6，搭载了中芯国际代工的麒麟 710A 处理器，10.1 英寸全高清大屏。IT之家现在拿到了一款星空灰配色，接下来为大家带来这款新品的图赏。

荣耀平板 6搭载了一块10.1英寸的全高清屏幕，分辨率为1900×1200，支持锐屏技术，并且获得了双重护眼认证。

设计方面，荣耀平板 6正面采用了四边等距微窄边框，屏占比达到了80%。

平板的背面十分简洁，Honor的logo居中，左上角是一个摄像头模块。

官方表示，荣耀平板 6采用了窄天线净空，带来了5mm更窄塑胶后壳设计，最大化背部金属的面积，从而使得一体感更强。荣耀平板 6的厚度为7.55mm，重量为460g。

配置方面，荣耀平板 6搭载了中芯国际代工的麒麟 710A 处理器，配备全新的Mgaic UI 3.1系统，支持扩展储存，最高支持512GB，还支持EROFS超级文件压缩技术和GPU Turbo。软件方面，荣耀平板 6支持平行视界功能，一屏二用。

荣耀平板 6配备了双扬声器，左右对称设计，支持华为Histen 6.1音效。

细节图赏：

价格方面，荣耀平板 6 的3+32GB WiFi版售价1299元。