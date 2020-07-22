微信 “支付”页新增 “出行服务” ，上线北深广三城

7 月 22 日消息，近日，微信 “支付”页中的 “腾讯服务”在北京、广州地区上线新入口 “出行服务”，一站式聚合了包含车主服务、公交出行等多出行场景服务。据悉，“出行服务”此前已在深圳地区灰度测试，未来将逐步在全国更多城市开放。

据介绍，“腾讯出行服务”小程序是腾讯智慧出行推出的一站式综合性出行服务平台，涵盖车主服务、公共出行服务、打车等全出行场景服务。

目前，北京、深圳、广州三地的用户可通过微信客户端 “我 - 支付 - 腾讯服务 – 出行服务”访问 “腾讯出行服务”小程序。除微信 “支付”页外，全国用户均可通过微信搜索 “腾讯出行服务”小程序来获取相关服务。

面向车主用户，“腾讯出行服务”可提供包含加油、代驾、洗车、保养、违章查缴、救援、充电、挪车码、驾照翻译等日常养车、用车服务。车主可通过优惠加油、优惠洗车功能，查看附近加油站、洗车店的实时价格和优惠活动，通过全平台透明比价后做出最佳选择。

针对用户驾车出行时的信息需求，还提供路线规划、通勤助手等功能，帮助用户合理安排驾车出行计划。

此外，车主用户在 “添加爱车”入口添加车辆信息绑定小程序后，即可进行违章查询、记录油耗、车辆年检提示等操作。对于搭载腾讯车联 TAI 的智能网联车辆，还可以从 “出行服务”中查看车况、远程车控、寻车等。车主还可以通过 “出行服务”与好友组队集结出行，共享当前位置及目的地行驶路线。

面向公共出行用户，“腾讯出行服务”提供涵盖实时公交查询、常用路线等功能，通过一个小程序即可便捷、高效地查询及搭乘公交、地铁等公共交通工具。用户乘坐公交车时，通过 “实时公交”功能，便能随时掌握附近的公交站点、公交车到站时间、具体到站位置、首末班车发车时间等，合理安排出行时间。

值得一提的是，在广州地区，“腾讯出行服务”还与如祺出行合作上线了打车服务。