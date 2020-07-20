用户因发摸腿动漫图片微信账户被封，客服：行为违反用户协议

IT之家 7 月 20 日消息 第一帮帮团消息，近日家住福州的曹女士反映称自己的微信账号突然被临时限制登陆并被查封三天，提示称曹女士存在涉嫌传播色情暴力和非法营销内容。

视频观看

IT之家了解到，媒体报道称曹女士之所以微信被封是因为其无意间向别人发送的一张摸大腿的动漫图片而导致被他人投诉。对此腾讯客服方面回应称，曹女士确实是因为存在涉嫌传播色情的违规行为，其行为客观违反了用户协议中有关于禁止传播任何含有性或性暗示内容的约定。