变相禁止华为！华为 5G 设备授权到期后，法国将不会续签

据外媒报道，据三位知情人士透露，法国监管机构已经向计划购买华为 5G 设备的电信运营商发出通知：一旦设备到期，他们将无法续签华为设备许可证，这相当于事实上禁止华为在 2028 年之前参与该国 5G 网络建设。

法国网络安全机构 ANSSI 本月初曾表示，将允许运营商使用包括华为在内的设备，许可证期限为 3 至 8 年。但它补充说，它正在敦促目前没有使用这家中国公司设备的电信公司避免改用华为设备。运营商必须申请数十个设备牌照，才能覆盖全国不同地区。

知情人士表示，ANSSI 已经将大城市的大多数许可证决定通知了运营商。华为设备的大部分授权期限为三到五年，而来自欧洲竞争对手爱立信或诺基亚的设备授权大多获得了为期八年的许可证。

知情人士补充说，法国监管机构在近几个月的非正式对话中也告诉运营商，华为设备的许可证此后将不会续签，但其文件中没有正式声明。ANSSI 和华为均拒绝就此置评。

负责监管 5G 设备许可证的法国总理办公室发言人表示，ANSSI 正在法律框架内与运营商合作，并补充称，目前授予的任何许可证都不影响这些授权稍后是否会续签或中断。

不过，据知情人士透露，鉴于许可证的时间框架很短，到 2028 年，这些限制将相当于在法国 5G 网络内事实上逐步淘汰华为设备。 虽然法国运营商在某些情况下仍可能设法获得华为设备的八年授权，并仍可能决定在这段时间内使用华为的设备，但即使这样也意味着最终要移除它们。

知情人士还表示，电信运营商很难承担投资华为设备的风险，因为像 5G 这样的新移动技术至少需要八年时间才能产生投资回报。这位知情人士补充说：“给予三年期限相当于断然拒绝。”

有效的禁令对 Bouygues Telecom 和 Altice Europe 旗下 SFR 来说尤其麻烦，这两家法国电信运营商已经在目前的移动网络中使用华为的设备。5G 网络设备的新授权与现有的 4G 设备挂钩，这意味着如果运营商选择不同的 5G 供应商，它们也将不得不更换现有的 4G 基础设施。

这些公司今年已经多次表示，这种情况下，他们可能会被迫以高昂的成本更换部分设备，这将导致他们要求国家给予赔偿。Bouygues Telecom 和 Altice Europe 拒绝评论他们是否申请了华为许可证，也拒绝评论他们是否与 ANSSI 进行了非正式对话。他们还拒绝评论他们现在是否会放弃对华为设备的任何采购计划。

法国另外两大运营商 Orange 和 Iliad 的移动网络主要依赖诺基亚、爱立信提供的设备，这两家公司也拒绝置评。

在主要电信集团非常依赖华为技术的英国，政府已下令在 2027 年之前将其设备从 5G 网络中移除出去。知情人士称：“法国的立场与英国相似，但政府的沟通方式不同。华为对此无能为力。”