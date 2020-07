IT之家 7 月 22 日消息 近日一项名为 “一种终端及 Type C 接口防腐蚀方法”的华为专利曝光,专利提供了一种终端及 Type C 接口的防腐蚀方法。

专利摘要显示,本申请提供一种终端及 Type C 接口的防腐蚀方法,用于降低 Type C 接口中 CC 引脚与其它引脚之间发生电化学腐蚀的几率。在终端中,处理器分别与运动传感器和接口芯片连接;接口芯片分别与处理器和第一 Type C 接口中的 CC 引脚连接;运动传感器,用于监测终端的运动状态;处理器,用于根据运动传感器监测到的终端的运动状态,在确定终端的运动状态由移动状态进入静止状态时,控制接口芯片将第一 Type C 接口的 CC 引脚配置为低电平模式。

由移动状态进入静止状态反应出终端与外接设备断开连接,在此情况下将 CC 引脚配置为低电平模式,可以降低 CC 引脚的有效电平,进而降低 CC 引脚与其它引脚之间发生电化学腐蚀的几率。

IT之家了解到,从上述摘要来看,其中运动传感器扮演着重要的角色,能够监测出终端是否在与外接设备断开连接,当然,作为一个专利,无法确定是否或何时能够商业化。