外媒：禁用华为 5G ，将极大影响微软 xCloud、谷歌 Stadia 等云游戏

IT之家7月22日消息 诸如谷歌 Stadia 和微软 Project xCloud 等大型云游戏服务将会受到全球范围内 5G 建设推迟影响。根据 App Annie 和 Sensor Tower 分析师说法，最近英国和美国对华为 5G 网络设备的禁令将迫使这些国家的移动运营商重新寻找其他供应商来构建他们的 5G 网络。

云游戏服务与现有的 4G 网络兼容，但是与过去十年中从 3G 过渡到 4G 相比，从 4G 过渡到 5G 的差距要大得多。“尽管 4G 表现出色，但 5G 可以确保更快的速度、更好的延迟和更大的容量，而后者对于在繁忙区域提供流畅的游戏体验至关重要。尽管流媒体服务仍将起作用，但 5G 显然将大大改善体验。” Sensor Tower 分析师这样表示。

IT之家了解到，微软已经在包括韩国在内的某些市场开始 Project xCloud 的公开预览，韩国已经提供 5G 网络。微软与韩国电信运营商 SK Telecom 合作，后者曾透露相关数据：“与美国和英国的参与者相比，Project xCloud 预览参与者在韩国的游戏时间平均多花了 1.75 倍，而访问时间多了三倍。”

微软 Project xCloud 计划仍在全球多个市场进行公开测试，微软本月早些时候宣布，该云游戏服务将于 9 月份正式推出，作为 Xbox Game Pass Ultimate 订阅用户的免费特权。这可能是 Project xCloud 的正确商业模式，可以使微软大幅增加 Xbox Game Pass 订阅用户数量，同时继续与移动运营商合作，以优化面向全球 4G 和 5G 网络的云游戏服务。