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彭博：英伟达 已与软银集团接洽，有望收购 ARM

2020/7/23 7:58:58来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月23日消息  据彭博社今日报道，知情人士称，最近几周，英伟达可能会与 ARM 交易达成一致。

彭博方面称，软银集团于 2016 年以约 320 亿美元的价格收购了当时英国最大的上市科技公司的 ARM，目前或达 1000 亿美元。与 ARM 的交易或将成为芯片行业有史以来最大的一笔收购案。

ARM 的前身为 Acorn 电脑，1978 年于英国剑桥创立。80 年代末，艾康电脑开始与苹果联手开发新版的 ARM 核心。1990 年，ARM 独立成为一家芯片研发企业，但 ARM 自己并不制造芯片，而是将其技术知识产权授权给世界上其他半导体厂商。

1981 年 9 月 3 日，孙正义于东京都创立软银集团；2016 年 7 月 18 日，软银斥资 243 亿英镑（以每股 17 英镑）的价格现金收购了总部位于英国的 ARM 公司。

最近一年，软银方面为缓解现金压力一直在出售 ARM 的一些股份，包括阿里巴巴和 T-Mobile 的大部分股权。据彭博社早先报道，英伟达可能不会与 ARM 方面达成交易，而软银方面可能仍会选择上市。且 ARM 曾与苹果方面磋商，但结果并不理想。对此彭博方面表示任何试图收购 ARM 的客户都将引发监管审查，因此其他使用其技术的公司可能会反对达成交易。

IT之家了解到，对此，软银，ARM 和英伟达方面的代表均拒绝置评。

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