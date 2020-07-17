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腾讯游戏、ARM 打造次世代移动渲染引擎：提升 GPU 性能

2020/7/17 20:58:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月17日消息 随着智能终端设备算力的飞速发展，移动游戏的视觉特效在某种程度上已可媲美传统 3A 大作。腾讯游戏近期表示，与Arm 展开了深入的技术合作，共同探索面向次世代移动游戏的前沿渲染技术。

双方合作在 Arm Total Compute 计算框架指引下，以 Mali GPU 的架构特性为蓝图，对已有移动渲染管线进行了优化与重构，并深度整合了面向 Arm 体系的软件分析调试接口，从而为移动游戏的开发与调优提供了全新的绝佳体验。

IT之家了解到，截至目前，该渲染引擎已在下列领域展示了诸多先进特性：

深度优化的移动端延迟着色管线，支持含数百盏动态光源的复杂场景渲染，完美支持 Bloom、Volumetric Lighting、FXAA/SMAA 等后处理特效，在 Mali GPU 上达成了极高的渲染品质。

充分发掘 Mali GPU 的算力潜能，实现 Vulkan Subpass Merge 和 OpenGL ES Pixel Local Storage 等特性，减少针对系统内存的读写，在部分机型上达成 30% 以上的功耗与带宽节省，平均运行时温度降低 3 - 5 摄氏度 , 能以最高画质持续地进行高帧率渲染。

独有的引擎实时调优工具，集成了来自 Arm 的 HWCPipe （硬件计数器管线接口），实时追踪并显示性能数据，能有效提升游戏项目后期的开发效率。

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关键词：腾讯游戏ARMGPU

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