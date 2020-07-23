盖茨再度辟谣疫苗和追踪间存在关联：不知道这些谣言是怎么来的

在当地时间星期三播出的 CBS（哥伦比亚广播公司）晚间新闻栏目中，微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）在接受采访时再次针对在社交媒体上流传最广的新冠疫苗阴谋论进行辟谣。

盖茨接受 CBS 采访，再次辟谣新冠疫苗阴谋论

这一阴谋论认为，盖茨谋划借助未来的新冠疫苗，在全球数十亿人体内植入芯片，以监视他们的活动。5 月份的一项调查显示，尽管缺乏证据，但这一阴谋论却有许多人相信，尤其是在《福克斯新闻》频道观众和共和党人中。



5 月份，盖茨在接受电话采访时进行了辟谣。他星期三再次辟谣，“疫苗和追踪之间不存在任何关联，我真的不知道这些谣言是怎么来的？”

盖茨表示，他不清楚这一阴谋论的出处，但在新冠疫苗研发方面，他和安东尼 · 福奇（Anthony Fauci，美国国家过敏及传染病研究所所长）位居被提及最多的之列。

在提到打击虚假信息时，盖茨说，“我认为我们只需要厘清真相，我们需要阐明自己的价值观，使人们理解我们介入疫苗研发，愿意投入巨额资金加速疫苗研发进程的原因。我希望，随着越来越多的人了解真相，阴谋论会自行消失。”

盖茨在采访中还表示，他预计未来 2-4 个月监管机构会批准用户可以在家自我检测并即时出结果的部分检测方法。

他说，但是，居家检测方法的准确性可能不如在实验室进行的 PCR 检测方法高，“未来数个月，我们需要进一步提高检测能力，24 小时出检测结果，当前的延期时间是完全不可接受的，使得大部分检测失去了意义”。

盖茨表示，在疫苗问世前，“我们可能会有更好的治疗措施。虽然并非尽善尽美，但许多创新应当能够降低死亡率，最终，明年底我们将摆脱疫情的阴影。2021 年，我们大概率能战胜疫情”。