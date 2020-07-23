内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

联发科发布最新 5G 芯片天玑 720，进一步拉低 5G 手机门槛

2020/7/23 9:20:25来源：新浪科技作者：新浪数码责编：微尘评论：

今日 MediaTek 正式宣布推出最新 5G SoC——天玑 720，隶属于 MediaTek 5G 系列芯片。

天玑 720 采用 7nm 制程，集成低功耗 5G 调制解调器。该芯片支持 MediaTek 5G UltraSave 省电技术，可根据网络环境及数据传输情况，动态调整调制解调器的工作模式，以延长电池续航。

天玑 720 为中端移动设备提供高速的 5G 体验，其特性包括：

· 支持 90Hz 屏幕刷新率，实现快速、流畅的游戏与流媒体播放。

· 通过 MediaTek MiraVision 增强 HDR10 + 视频画质，优化视频流的显示效果。支持多种视频优化功能。

· 支持灵活的摄像头配置，最高可支持 6400 万像素的摄像头，2000 万 + 1600 万像素双摄组合。集成的 MediaTek APU（AI 处理器）还提供了一系列 AI 相机增强功能。

· 集成语音唤醒（VoW）功能，可最大限度降低语音助理的待机功耗。支持双麦克风降噪技术。

天玑 720 采用八核 CPU，包含两个主频为 2GHz 的 Arm Cortex-A76 大核，搭载了 Arm Mali-G57 GPU、LPDDR4X 内存和 UFS 2.2 闪存，实现更快的读写速度。

天玑 720 支持先进的 5G 通信技术，包括支持 Sub-6GHz 频段的独立（SA）与非独立（NSA）组网，5G 双载波聚合（2CC CA）、VoNR 语音服务，以及 5G 和 4G 双卡双待（DSDS）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：联发科天玑720

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    