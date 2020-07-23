联发科发布最新 5G 芯片天玑 720，进一步拉低 5G 手机门槛

今日 MediaTek 正式宣布推出最新 5G SoC——天玑 720，隶属于 MediaTek 5G 系列芯片。

天玑 720 采用 7nm 制程，集成低功耗 5G 调制解调器。该芯片支持 MediaTek 5G UltraSave 省电技术，可根据网络环境及数据传输情况，动态调整调制解调器的工作模式，以延长电池续航。

天玑 720 为中端移动设备提供高速的 5G 体验，其特性包括：

· 支持 90Hz 屏幕刷新率，实现快速、流畅的游戏与流媒体播放。

· 通过 MediaTek MiraVision 增强 HDR10 + 视频画质，优化视频流的显示效果。支持多种视频优化功能。

· 支持灵活的摄像头配置，最高可支持 6400 万像素的摄像头，2000 万 + 1600 万像素双摄组合。集成的 MediaTek APU（AI 处理器）还提供了一系列 AI 相机增强功能。

· 集成语音唤醒（VoW）功能，可最大限度降低语音助理的待机功耗。支持双麦克风降噪技术。

天玑 720 采用八核 CPU，包含两个主频为 2GHz 的 Arm Cortex-A76 大核，搭载了 Arm Mali-G57 GPU、LPDDR4X 内存和 UFS 2.2 闪存，实现更快的读写速度。

天玑 720 支持先进的 5G 通信技术，包括支持 Sub-6GHz 频段的独立（SA）与非独立（NSA）组网，5G 双载波聚合（2CC CA）、VoNR 语音服务，以及 5G 和 4G 双卡双待（DSDS）。