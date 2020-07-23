曝英伟达有意收购 ARM，ARM 官方回应

IT之家7月23日消息 据彭博社今日报道，知情人士称，最近几周，英伟达可能会与 ARM 交易达成一致。现在，第一财经报道，Arm官方回应，我们不对任何“谣言”或“揣测”发表评论。

IT之家获悉，软银集团于 2016 年以约 320 亿美元的价格收购了当时英国最大的上市科技公司的 ARM，目前或达 1000 亿美元。与 ARM 的交易或将成为芯片行业有史以来最大的一笔收购案。

另外，消息称软银（SoftBank）打算全部或部分出售 Arm，但苹果对收购该公司不感兴趣。