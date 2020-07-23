内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果 iOS 14 beta 3“展示”了全新 5.4 英寸 iPhone 12 系统界面

2020/7/23 12:24:41来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月23日消息 苹果今日发布了 iOS 14 的第三个开发者预览版本。据外媒 9to5Mac 报道，5.8 英寸 iPhone 全面屏机型目前已可使用显示缩放（Display Zoom）功能。根据这一功能，9to5Mac 发现 iOS 14 可在较小屏幕上使用。

苹果自 iPhone 6 推出以来，便在 iOS 中加入了 Display Zoom 功能。用户可用来放大按钮、图标和文本等界面元素。

但 iPhone X 并没有显示缩放功能，因为当时它只有一个屏幕尺寸。之后，苹果也从未为小于 5.8 英寸的全面屏 iPhone 准备 iOS 界面。iPhone XS Max 和 iPhone 11 Pro Max 则均有 “缩放模式”，允许用户从 6.5 英寸视图切换到 5.8 英寸，来使屏幕上显示的所有内容变得更大。

▲ 图源：9to5Mac（下同）

9to5Mac 发现，在 iOS 14 beta 3 中，苹果首次为 iPhone X、iPhone XS 和 iPhone 11 Pro 添加了 Display Zoom 模式。

IT之家了解到，早在 2018 年，iPhone XS Max 的屏幕分辨率便因 iOS 12 Beta 在正式发布前被发现。外媒通过在 Mac 上修改 iOS 模拟器，确认了 iOS 已准备好以该分辨率运行。

9to5Mac 表示，苹果目前在努力使 iOS 界面适应更小的全新分辨率。这一分辨率与 iOS 14 上 5.8 英寸 iPhone 机型中 “缩放模式”所使用的分辨率相同。他们将 iOS 模拟器分辨率设置为 960×2079 像素，可以正确显示系统界面。这一分辨率的长宽比与 iPhone X 屏幕相同，但尺寸较小。相比之下，iPhone X 屏幕分辨率为 1125×2436 像素。

9to5Mac 认为，这是苹果在为较小型 iPhone 12 准备界面，该机型预计将配备 5.4 英寸屏幕。当其尝试以其他分辨率运行时，iOS 模拟器崩溃了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone 12

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    