苹果 iOS 14 beta 3“展示”了全新 5.4 英寸 iPhone 12 系统界面

IT之家7月23日消息 苹果今日发布了 iOS 14 的第三个开发者预览版本。据外媒 9to5Mac 报道，5.8 英寸 iPhone 全面屏机型目前已可使用显示缩放（Display Zoom）功能。根据这一功能，9to5Mac 发现 iOS 14 可在较小屏幕上使用。

苹果自 iPhone 6 推出以来，便在 iOS 中加入了 Display Zoom 功能。用户可用来放大按钮、图标和文本等界面元素。

但 iPhone X 并没有显示缩放功能，因为当时它只有一个屏幕尺寸。之后，苹果也从未为小于 5.8 英寸的全面屏 iPhone 准备 iOS 界面。iPhone XS Max 和 iPhone 11 Pro Max 则均有 “缩放模式”，允许用户从 6.5 英寸视图切换到 5.8 英寸，来使屏幕上显示的所有内容变得更大。

▲ 图源：9to5Mac（下同）

9to5Mac 发现，在 iOS 14 beta 3 中，苹果首次为 iPhone X、iPhone XS 和 iPhone 11 Pro 添加了 Display Zoom 模式。

IT之家了解到，早在 2018 年，iPhone XS Max 的屏幕分辨率便因 iOS 12 Beta 在正式发布前被发现。外媒通过在 Mac 上修改 iOS 模拟器，确认了 iOS 已准备好以该分辨率运行。

9to5Mac 表示，苹果目前在努力使 iOS 界面适应更小的全新分辨率。这一分辨率与 iOS 14 上 5.8 英寸 iPhone 机型中 “缩放模式”所使用的分辨率相同。他们将 iOS 模拟器分辨率设置为 960×2079 像素，可以正确显示系统界面。这一分辨率的长宽比与 iPhone X 屏幕相同，但尺寸较小。相比之下，iPhone X 屏幕分辨率为 1125×2436 像素。

9to5Mac 认为，这是苹果在为较小型 iPhone 12 准备界面，该机型预计将配备 5.4 英寸屏幕。当其尝试以其他分辨率运行时，iOS 模拟器崩溃了。