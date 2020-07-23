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苹果 iOS 14/iPadOS 14 公测版 Beta 3 更新

2020/7/23 12:27:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月23日消息 在苹果iOS 14/iPadOS 14开发者预览版Beta 3发布后，苹果开始推送iOS 14公测版Beta 3，两者更新内容基本一致，公测版要稍微稳定一些。苹果开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

苹果iOS 14 Beta 3包括时钟小部件、小部件弹窗、资源库弹窗、主屏幕弹窗等更新，还带来了相机界面、屏幕截图编辑界面调整等。

安装正确的开发者配置文件后，可以从Apple开发人员中心或通过OTA推送下载iOS 14或者‌iPadOS‌ 14。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

微信读者请注意：关注【IT之家】官方微信公众号后，回复关键词“描述文件”或“苹果”，即可最方便的获取当前最新版描述文件和攻略！

3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备

IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表

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关键词：iOS 14iPadOS 14苹果

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