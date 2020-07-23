德国电信选择爱立信为其部署 5G RAN

爱立信官网消息显示，这家瑞典供应商已通过与德国电信签订一项新的多年期合作协议加强了合作关系，基于这份协议，爱立信将为德国电信在德国市场部署 5G 无线接入网（RAN）。

根据交易条款，未来几年德国电信将使用爱立信无线电系统产品和解决方案将一些移动站点升级到最新的 5G 技术标准。在过去两年成功地对德国电信的 2G、3G、和 4G 无线网络进行现代化升级后，这笔 5G 交易是德国电信迈出的下一步，是对双方之间多个 RAN 合作协议的补充。

德国电信还将部署爱立信的频谱共享解决方案，从而使其能够通过有效利用现有频谱动态管理其网络中的 4G 和 5G 流量，同时提升覆盖范围、网络性能和移动性。

德国电信创新和技术董事会成员 Claudia Nemat 表示：“我们很高兴能找到领先的 5G 供应商爱立信作为合作伙伴，爱立信过去在我们移动接入网的现代化升级中表现出色。经过可靠且及时的现代化升级后，5G 天线网络推出的门槛自然也很高。”

爱立信欧洲和拉丁美洲总裁 Arun Bansal 表示：“这项 5G 协议是我们与德国电信在德国和欧洲各地建立的非凡长期合作关系的证明。凭借我们的全球经验和领先技术，我们将与德国电信一起在德国部署一张世界一流的 5G 网络，我们对双方合作关系的新篇章感到兴奋。”

除了在公共移动网络领域的合作外，两家公司也在为行业公司配备专用移动网络（也即所谓的园区网络）方面进行密切合作。最近，爱立信与德国电信联合为宝马和欧司朗的个别工厂部署了专网。