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日本软银已选择爱立信作为 5G 核心网供应商

2020/7/22 15:56:37来源：C114中国通信网作者：艾斯责编：远洋评论：

爱立信官网消息显示，日本运营商软银已经选择爱立信为其 5G SA 网络提供云原生 5G 核心网。

爱立信表示，包含爱立信云数据分组核心网（Cloud Packet Core）、爱立信云统一数据管理和政策（Cloud Unified Data Management and Policy）以及爱立信 NFVI 的这一解决方案，将在软银的运营转型中发挥关键作用。包括持续交付和集成过程（CI/CD）在内的零接触操作，将通过容器化的微服务架构及其自动化能力成为可能。

爱立信称，其双模 5G 核心网为软银提供了为移动宽带用户、企业和行业合作伙伴开发新 5G 用例的能力。爱立信和软银一直在日本市场就 5G 技术的开发和部署进行了合作，包括 5G RAN 和 5G EPC。2019 年 5 月，软银选择爱立信作为其 5G RAN 的主要供应商。

软银高级副总裁 Keiichi Makizono 表示：“日本是一个领先的 5G 电信市场，我们正与爱立信一起为日本打造一个新的创新平台。根据我们的新协议，我们将延长我们的长期合作伙伴关系，并提供一个高质量和面向未来的平台，支持日本社会掀起新一轮的创新浪潮。”

爱立信日本公司负责人 Luca Orsini 表示：“爱立信的云原生双模 5G 核心网提供最先进的容器化微服务架构，这将帮助软银面向消费者、企业和行业合作伙伴开发新的商业模式，并向网络运营效率的新水平迈进。”

爱立信称，该公司目前已与全球各地运营商签订了 99 份 5G 商业协议或合同，并已支持全球范围内 54 张 5G 网络投入商用。

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关键词：爱立信软银5G

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