SK 海力士二季度营收 71.83 亿美元：净利润同比大增 135%

7 月 23 日消息，据国外媒体报道，特斯拉等多家公司已发布了今年二季度的财报，存储芯片供应商 SK 海力士，今日也公布了二季度的业绩。

SK 海力士官网的信息显示，他们在二季度营收 8.607 万亿韩元，折合约 71.83 亿美元，环比增长 20%，同比则增长 33%，上一季度 SK 海力士的营收为 7.199 万亿韩元，去年同期为 6.452 万亿韩元。

运营利润方面，二季度为 1.947 万亿韩元，较上一季度的 8000 亿韩元增加 1.147 万亿韩元，环比增长 143%；较上一年同期的 6380 亿韩元增加 1.309 万亿韩元，同比增长 205%。

SK 海力士二季度的运营利润率为 23%，较上一季度的 11% 提升 12 个百分点，较上一年同期的 10% 提升 13 个百分点。

净利润方面，SK 海力士披露的是 1.264 万亿韩元，折合约 10.55 亿美元，上一季度为 6490 亿韩元，环比增长 95%；上一年同期为 5370 亿韩元，同比增长 135%。

SK 海力士在官网上表示，虽然受疫情影响，全球商业环境面临不确定性，但他们二季度的营收和运营利润环比还是分别增长了 20% 和 143%，这是主要是得益于服务器存储的需求强劲，存储的价格也比较稳定，他们主要产品的良品率也有提升，降低了成本。