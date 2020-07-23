马斯克点赞 “天问一号”发射：非常振奋人心

IT之家 7 月 23 日消息 特斯拉及 SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克刚刚在微博发文，点赞中国的火星探测器 “天问一号”的发射，他称，“天问一号”的发射 “非常振奋人心”。

7 月 23 日 12 时 41 分，我国在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，用长征五号遥四运载火箭将我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射升空，飞行 2000 多秒后，成功将探测器送入预定轨道，开启火星探测之旅，迈出了我国自主开展行星探测的第一步。探测器将在地火转移轨道飞行约 7 个月后，到达火星附近，通过 “刹车”完成火星捕获，进入环火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。

IT之家了解到，SpaceX 当前正在位于得克萨斯州东南部地区开发名为 Starship 的火箭系统。马斯克表示，如果 Starship 和它的 Super Heavy 火箭助推器可以实现完全重复使用，该系统会将太空火箭发射的成本降低大约 1000 倍。

马斯克表示将在本周晚些时候尝试发射 Starship SN5 原型火箭，马斯克希望 Starship 能在 2022 年执行火星货运发射任务；在 2023 年向私人消费者提供绕月服务；在 2024 年将 NASA 宇航员送到月球表面，甚至在同年开始将人类送上火星。