康宁发布新一代大猩猩玻璃 Victus：跌落高度达 2 米，刮擦能力为前代 2 倍

7 月 23 日下午，康宁公司宣布推出全新一代的大猩猩玻璃 Victus，本次新品在抗跌落和抗刮擦性能上均得到提升，同时发布会还透露三星将在最近推出首款搭载该玻璃的智能设备。

在实验室测试中，康宁大猩猩玻璃 Victus 能从高达 2 米的高度跌落至坚硬粗糙的表面并保持完好，而铝硅玻璃通常从不足 0.8 米的高度跌落时便出现损坏。此外，Victus 的抗刮擦性能也比康宁第六代大猩猩玻璃高两倍，与铝硅玻璃相比高四倍。

此前康宁推出的第六代大猩猩玻璃着重提升了玻璃的抗跌落性能，将玻璃的韧性提高，不过相比第五代大猩猩玻璃，在抗刮擦性能上有所下降；本次将两种性能同时提升，对于智能手机、平板电脑、笔记本电脑产品来说，设备使用寿命将进一步延长。

在发布会上康宁也表示，对于现在主流智能手机使用的挖孔屏、屏下指纹技术，Victus 都不会对这些功能的性能有干扰，同时开孔也不会影响玻璃本身的抗跌落性能与抗刮擦性能；同时康宁宣布，第一款使用新玻璃的智能设备即将上市，将由三星发布，并且时间在最近。

康宁公司表示，相较于屏幕尺寸、相机配置和设备厚度，消费者对耐用性的重视程度是其它特性的两倍，也更愿意为提高设备耐用性而支付额外的费用。“康宁进行的广泛的消费者调研数据表明，抗跌落和抗刮擦性能的提升是消费者做出购买决定的关键因素”，康宁高级副总裁兼移动消费电子市场业务集团总经理 John Bayne 先生表示。