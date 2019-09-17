康宁再获苹果2.5亿美元奖励，累积获4.5亿美元投资

据国外媒体报道，苹果公司今日宣布，大猩猩玻璃的制造商康宁公司（Corning）将再次获得其“先进制造基金”（AMF）2.5亿美元的投资。

2017年5月，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）宣布了规模为10亿美元的“先进制造基金”计划，旨在刺激美国就业。当月，康宁就成为该基金的首个受益者，获得了苹果2亿美元的投资。

苹果当时表示，这笔投资将主要用于支持康宁的研发、资本设备需求和先进的玻璃加工。康宁主要为苹果iPhone和iPad生产触摸屏。

去年，苹果将其“先进制造基金”的规模从最初的10亿美元提高到50亿美元。今日，苹果又宣布，将再次给予康宁2.5亿美元的投资。这意味着康宁已总计获得苹果的4.5亿美元投资。

对此，苹果首席运营官（COO）杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）在一份声明中称：“这一投资突显了苹果和康宁的共同信念，即独创性在创造行业领先产品中发挥的重要作用，以及两家公司在应用美国创新和先进制造来解决世界上一些最严峻的技术挑战方面的自豪感。”

到目前为止，苹果“先进制造基金”已向供应商投资10亿美元。其他获得苹果投资的供应商还包括菲尼萨（Finisar），主要为苹果面部识别技术生产芯片，获得了3.9亿美元投资。