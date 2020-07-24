载人首飞成功！SpaceX 拟 9 月起正式执行 NASA 载人合同

7 月 24 日消息，据外媒报道，在美国太空探索技术公司 SpaceX 载人龙飞船成功进行首次载人演示飞行任务后，其与美国宇航局（NASA）拟在 9 月下旬进行首次正式运营任务。

最初，SpaceX 和 NASA 将这次任务时间定在 8 月份，但更新后的时间表显示是 “9 月下旬”，这为载人龙飞船完成最后的演示任务留出了时间，宇航员鲍勃 · 本肯 (Bob Behnken)和道格 · 赫尔利 (Doug Hurley)最早可能在 8 月 1 日搭乘 SpaceX 飞船返回地球。

演示任务虽然将宇航员送到了国际空间站，但实际上这是载人龙飞船和猎鹰 9 号火箭测试和开发阶段的最后一步，这意味着它们将有资格执行常规太空飞行任务，可以接送 NASA 宇航员。

而首次正式运营意味着，SpaceX 的载人龙飞船第一次开始执行与 NASA 签署的商业合同，提供定期的宇航员接送服务。这次任务将搭载三名 NASA 宇航员和一名日本宇航员，他们将在空间站进行长时间停留，并进行各种实验和研究。

当然，要想在 9 月底前展开正式运营，SpaceX 还有许多条件要满足，包括赫尔利和本肯从国际空间站成功返回。这是演示任务的最终环节，只有成功才算完成 SpaceX 的全部认证过程。